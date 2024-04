Rivoluzione Napoli: De Laurentiis pronto a salutare 7 calciatori

Il Napoli si prepara a un nuovo ciclo: De Laurentiis valuta l’addio di 7 calciatori, tra cui possibili cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen.

Il Napoli si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Dopo un’annata complicata, secondo il quotidiano il Mattino, all’ombra del Vesuvio si sarebbe deciso di aprire un nuovo ciclo con corposi cambiamenti tra calciatori, dirigenti e anche in panchina.

7 big verso l’addio

Una delle principali novità riguarderebbe la posizione dei giocatori dell’attuale rosa. De Laurentiis sarebbe pronto a salutare almeno 7 calciatori nella prossima sessione di calciomercato. Un’operazione non semplice considerando gli ingaggi pesanti di molti di loro.

Le cessioni pesanti

Tra i possibili partenti eccellenti ci sarebbero anche idoli come Kvaratskhelia e Osimhen. Per il gioiello georgiano si parla di un ricco rinnovo intorno ai 4 milioni o una cessione a 100 milioni con Barcellona e PSG interessate. L’addio del bomber nigeriano invece sembra ormai scontato.

Ma non solo: anche Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Lobotka potrebbero finire sul mercato. Zielinski è invece certo di salutare a zero.

Tutto nuovo in società

Le rivoluzioni non riguarderebbero solo la rosa. In società arriverà Giovanni Manna al posto di Meluso per guidare il mercato. Ma il cambio più atteso è quello in panchina con Calzona visto solo come “piano B”.

L’assalto a Conte

Il vero obiettivo di De Laurentiis sarebbe Antonio Conte. Secondo il Mattino, il presidente gli avrebbe proposto un contratto faraonico da 8 milioni l’anno più carta bianca per il progetto tecnico. Una corte serrata per convincere il salentino ad approdare in azzurro.

Insomma, il Napoli si appresterebbe a cambiare volto in tutti i settori per iniziare un nuovo ciclo ambizioso. Con una campagna di sfoltimento massiccio e l’assalto al grande nome Conte per ripartire al top.