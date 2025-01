Napoli su Payero dell’Udinese, sfuma Pellegrini. Le ultime dal mercato

L’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, rivela i piani del club azzurro per il centrocampo. Niente ritorno per Elmas, Casadei non convince.

Il Napoli guarda in casa Udinese per rinforzare il centrocampo. Secondo gli aggiornamenti forniti dall’inviato di Radio Marte a Castel Volturno, Pasquale Tina, i partenopei avrebbero messo nel mirino Martin Payero, mezzala argentina classe 1998 già in possesso del passaporto italiano.

“Lorenzo Pellegrini resta a Roma: non si muoverà fino all’estate”, ha rivelato il giornalista, spegnendo le voci sul capitano giallorosso. Tina ha anche smentito le indiscrezioni sul possibile ritorno di Eljif Elmas: “Non può arrivare perché extracomunitario e il Napoli non ha slot disponibili per questa stagione”.

Sul fronte alternative, emerge la candidatura di Cesare Casadei: “È stato proposto al Napoli, ma il club non è entusiasta vista la scarsa continuità nella prima parte di stagione. Inoltre, il giocatore cerca spazio e il Chelsea vuole che giochi con regolarità”. Infine, su Jacopo Fazzini: “Andrà alla Lazio, è la volontà del ragazzo. Sarei sorpreso se le cose andassero diversamente”, ha concluso l’inviato.