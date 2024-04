Kiss Kiss Napoli: De Laurentiis alza la posta per Conte, offerta monstre

Il Napoli insiste per Conte: secondo indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe alzato la posta con un’offerta economica importantissima al tecnico.

Novità clamorose sulla corte del Napoli ad Antonio Conte: secondo indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe alzato la posta con un’offerta economica importantissima al tecnico.

Una bomba di calciomercato è stata sganciata in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Valter De Maggio, rivelando indiscrezioni sulla corte del presidente De Laurentiis ad Antonio Conte per la panchina azzurra.

De Laurentiis alza la posta per convincere Conte

Secondo quanto riportato da De Maggio, “C’è una novità che riguarda il pressing di De Laurentiis nelle ultime ore. Ha alzato la posta con un’offerta importantissima per convincere Conte ad accettare il Napoli”.

I contatti proseguono serrati

Il noto giornalista ha poi aggiunto: “I contatti ci sono e proseguono, De Laurentiis si è spinto oltre per provare ad arrivare all’ex CT della Nazionale”.

Possibilità in crescita per l’approdo al Napoli

Una mossa, quella del patron azzurro, che avrebbe decisamente aumentato le chance di vedere Conte sulla panchina partenopea. “Crescono le possibilità, ma qualcuno si è spinto oltre perché non ha ancora firmato nulla” ha rivelato De Maggio.

Difficile ma non impossibile l’operazione

Insomma, l’arrivo di Conte al Napoli sembrerebbe essere tutt’altro che una suggestione secondo le indiscrezioni raccolte. Anche se l’operazione si preannuncia difficile, l’offerta faraonica del presidente De Laurentiis potrebbe essere la carta vincente per convincere il tecnico salentino.

Si prospetta dunque un vero e proprio sprint finale sul fronte Conte per il Napoli. Con De Laurentiis pronto a mettere sul piatto una proposta economica succulentissima pur di accaparrarsi l’ex allenatore dell’Inter. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore su questa bomba di calciomercato.