Il Napoli accelera per Jonathan David, ma Gimenez si allontana: le ultime trattative sul mercato

Le ultime trattative di mercato del Napoli: accelerata per Jonathan David mentre Gimenez si allontana.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sembra essere sulla strada giusta per concretizzare l’acquisto dell’attaccante Jonathan David, attualmente sotto contratto con il Lille. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sta accelerando i tempi per portare a termine l’affare, che potrebbe essere un vero colpo per il club azzurro.

Questo non è il primo interesse del Napoli per David; già lo scorso anno il club aveva mostrato interesse per il giocatore, ma all’epoca non si riuscì a concretizzare l’operazione a causa dell’assenza di un’offerta ritenuta sufficientemente allettante per Victor Osimhen. Tuttavia, ora sembra che il Napoli sia determinato a portare il talentuoso attaccante sotto la sua ala.

Jonathan David, che vanta un contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di mercato stimata intorno ai 50 milioni di euro, sembra essere l’obiettivo perfetto per il Napoli, in quanto le sue caratteristiche di gioco sono molto simili a quelle di Osimhen. Resta ora da vedere se il club riuscirà a chiudere l’affare con il Lille per portare a Napoli un nuovo numero 9 di spessore.

Santiago Gimenez sempre più lontano dall’orbita azzurra

Ma non tutte le notizie sono positive per il Napoli sul fronte del mercato degli attaccanti. Santiago Gimenez, che era stato precedentemente considerato come una possibile opzione, sembra allontanarsi sempre di più dall’orbita del club partenopeo. Una vera e propria asta si è scatenata intorno al giocatore del Feyenoord, con diverse squadre pronte a contenderselo.

Questa concorrenza ha inevitabilmente fatto aumentare la valutazione di Gimenez, che ora si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante che, almeno per il momento, il Napoli sembra non essere disposto a pagare. Inoltre, fonti riportano che ci siano offerte provenienti dalla Premier League per il talentuoso attaccante.

