Osimhen vola sempre più in alto: Drogba esalta il “gol da pazzi” contro il Monza

Victor Osimhen continua a stupire con le sue prodezze aeree. Dopo i complimenti di Drogba per il clamoroso gol contro il Monza, ecco i suoi due precedenti voli “impossibili”.

Victor Osimhen continua a fare sognare i tifosi del Napoli con le sue stupefacenti prodezze aeree. L’ultimo clamoroso gol realizzato contro il Monza, con un’elevazione di 223 cm, ha fatto il giro del mondo suscitando ammirazione e complimenti ovunque, persino dal suo idolo Didier Drogba.

Il “gol da pazzi” elogiato da Drogba

“Io non ci sarei mai andato su quella palla, è una cosa da pazzi. Ha fatto un gol assurdo”, ha dichiarato l’ex centravanti del Chelsea a Fox Sports, esaltando la rete che ha permesso al Napoli di pareggiare contro il Monza. Un attestato di stima speciale per Osimhen, che vede nell’ivoriano un vero e proprio mentore.

Non è la prima volta per l’Airline nigeriana

L’immagine di Osimhen “in volo” come un aereo durante la sfida contro il Monza è già diventata virale sui social, ma non è la prima volta che il bomber azzurro raggiunge quote “impossibili” per un calciatore.

I precedenti contro Leicester e Spezia

Il 16 settembre 2021, in Europa League contro il Leicester, Osimhen si era issato addirittura a 252 cm d’altezza per colpire di testa e segnare. Un anno fa, invece, il 5 febbraio contro lo Spezia, era riuscito a volare fino a 258 cm, segnando un gol da fermo e a piedi uniti, definito “difficilissimo” dalla stampa.

Il più pericoloso contro il Monza

Eppure, secondo gli esperti, la prodezza contro il Monza è stata la più rischiosa e complicata in assoluto. Non solo per l’elevazione di 223 cm, ma anche perla caduta successiva che ha fatto temere il peggio.

Il sogno di emulare gli idoli

Osimhen continua così a inseguire il sogno di emulare i suoi idoli come Drogba, diventando sempre più un riferimento imprescindibile per il Napoli e un’attrazione per gli appassionati di tutto il mondo. Con le sue spericolate elevazioni, l’Airline nigeriana non smette di stupire e far sognare i tifosi napoletani.