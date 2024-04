Il Napoli di Calzona: primo per gol e a caccia del record

l Napoli di Calzona è primo per reti segnate dopo l’arrivo del nuovo tecnico. L’obiettivo è il 15° anno consecutivo in Europa, un record storico per gli azzurri.

Nonostante le difficoltà difensive, il Napoli di Calzona può consolarsi con un primato offensivo sotto la sua gestione. Come riporta il Corriere dello Sport, dal debutto del nuovo tecnico il 25 febbraio a Cagliari, gli azzurri hanno realizzato più reti di qualsiasi altra squadra di Serie A: 15 gol in 7 partite.

Il sogno europeo è ancora vivo

15 e 7 sono anche i numeri che rappresentano il presente e il futuro del Napoli in questa stagione. 7 le partite che restano da giocare, 15 invece il record di qualificazioni consecutive alle competizioni europee che gli azzurri inseguono.

Calzona non molla la Champions

Nonostante il gap da colmare sia importante, Calzona non vuole arrendersi all’idea di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. “Potrebbe arrivare un altro slot e nel frattempo giochiamo e vinciamo, la sua filosofia”, sottolinea il Corriere.

La corsa all’Europa

Al momento la squadra è settima con 48 punti, a due passi dal sesto posto dell’Atalanta valido per la Conference League. A -7 dalla Roma quinta e l’Europa League, a -10 dal quarto posto del Bologna occupato dalla zona Champions. “Tutto aperto, tutto in bilico, tutto possibile”, rimarca il quotidiano.

L’apprezzamento dei giocatori

Un fattore che potrebbe essere decisivo è il grande apprezzamento che Calzona gode nello spogliatoio per il suo modo di lavorare, al netto delle difficoltà difensive. Una stima che potrebbe spingere ulteriormente i giocatori a credere nell’obiettivo europeo.

In casa Napoli c’è dunque grande fiducia di poter centrare quell’impresa che permetterebbe di eguagliare il record storico di 15 qualificazioni consecutive alle coppe europee. Un traguardo che alimenta il sogno di un finale di stagione esaltante sotto la guida di Calzona, nonostante le difficoltà. L’attacco può essere l’arma in più.