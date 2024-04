Napoli, la scossa di Calzona accende la rincorsa all’Europa

Un particolare ha riacceso l’orgoglio del Napoli in casa del Monza: la strigliata di Calzona e la reazione dei leader hanno ridato anima alla squadra per l’assalto all’Europa.

Il Napoli non ha ancora abbandonato le speranze di un posto in Europa per la prossima stagione. Anzi, la rincorsa è stata riaccesa dopo la partita di Monza grazie ad un particolare che ha fatto scattare una reazione d’orgoglio nei campioni d’Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, decisiva è stata la “strigliata” dello spogliatoio di Calzona e dei leader del gruppo.

La contestazione e la svolta

“La contestazione di domenica, 45 minuti di sberleffi e schiaffi all’orgoglio, ha evidentemente sortito qualche effetto”. È questo il dettaglio che secondo il quotidiano ha cambiato le sorti del finale di stagione del Napoli. Dopo un primo tempo incolore e un rigore negato, nello spogliatoio dell’U-Power Stadium sono venuti fuori Di Lorenzo, Anguissa e soprattutto Calzona a “firmare” una strigliata ai giocatori.

Il riscatto dell’anima del gruppo

“Calzona ha preso i panni sporchi, li ha ribaltati, stesi al muro e lavati assolutamente in famiglia”. Questa reazione del tecnico e dei leader del gruppo avrebbe “fatto tornare l’anima del Napoli scudettato”. Una scossa decisiva per il cambio di marcia nella ripresa, con gli azzurri rientrati prima degli avversari, Osimhen “con gli occhi di fuoco” e un secondo tempo di tutt’altro tenore.

L’obiettivo: l’Europa per il 15° anno di fila

Ora l’obiettivo per il Napoli è chiaro: “Centrare l’Europa per il 15° anno consecutivo dal 2010, unico club italiano a indossare questa medaglia, un vanto da difendere”. Mancano 7 giornate e la rincorsa all’Europa League, per quanto “magra consolazione” rispetto alle ambizioni iniziali, è riaccesa.

L’orgoglio e la forza del gruppo

Grazie alla scossa di Calzona e alla reazione d’orgoglio dei leader nello spogliatoio di Monza, il Napoli ha ritrovato la compattezza e l’anima vincente della scorsa stagione. Un gruppo di nuovo unito per affrontare al meglio questo rush finale e provare a difendere quel “vanto” dell’Europa che solo i campioni in carica continuano a garantire in Italia. La rincorsa è ripartita.