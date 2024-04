Napoli, il successo sul Monza svela l’amara “notizia” per i tifosi

La vittoria del Napoli Napoli a Monza fa arrabbiare i tifosi, poiché svela come questa rosa avrebbe potuto lottare per obiettivi ben più ambiziosi del settimo posto.

Il Napoli ha battuto il Monza per 4-2 esprimendo un bel gioco, soprattutto nella seconda frazione. Una vittoria che rilancia le speranze degli azzurri di centrare un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Eppure, la cosiddetta “notizia” che arriva dall’U-Power Stadium di Monza è quella che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi napoletani. La prestazione e il bel gioco espresso dal Napoli hanno infatti rammentato a tutti le enormi potenzialità di questa rosa.

Una squadra che si è dimostrata in grado di umiliare un avversario come il Monza per lunghi tratti, giocando con grande qualità e concretizzando le tante occasioni create. Un Napoli finalmente scintillante e redivivo.

Ma è proprio questo il problema per i sostenitori azzurri. Vedere la propria squadra esprimersi a questi livelli ha inevitabilmente fatto infuriare chi è convinto che questo Napoli, con i giocatori a disposizione, avrebbe dovuto lottare per traguardi ben più ambiziosi.

L’attuale settimo posto in classifica appare bugiardo e assolutamente non rappresentativo del reale valore della rosa a disposizione Calzona. Una compagine che sulla carta avrebbe dovuto quantomeno competere per i primi tre posti.

Ritrovarsi quasi fuori anche dalla corsa Champions è una delusione enorme per Napoli. Una situazione frustrante per una piazza che ogni anno sogna in grande ma che puntualmente si ritrova costretta ad accontentarsi.

Il bel gioco espresso con il Monza è la classica “notizia” che fa arrabbiare: la conferma di un potenziale inespresso, di un’annata probabilmente sprecata nonostante i tanti valori in campo.