“Conte ha firmato con il Napoli”: L’agente Mezi scuote i tifosi azzurri

Clamorosa indiscrezione dall’agente FIFA Serxhio Mezi su Antonio Conte e il Napoli: “Ha già firmato con De Laurentiis, rifiutando 27 milioni dall’Arabia Saudita”.

Una vera e propria bomba di calciomercato è stata sganciata dall’agente FIFA Serxhio Mezi durante il programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio. Mezi ha rivelato una clamorosa indiscrezione sul futuro di Antonio Conte e il suo approdo al Napoli.

“Da quello che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli di De Laurentiis“, ha esordito Mezi, scatenando inevitabilmente grande scalpore tra gli addetti ai lavori. “È inutile che ci parlano di Vincenzo Italiano. Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli“.

L’agente ha poi svelato un retroscena cruciale: “Conte aveva rifiutato un’offerta da un club arabo a gennaio. Parliamo di 27 milioni di euro. Antonio aveva rifiutato perché aveva preso accordi con il Napoli“.

Conte: Rifiutati 27 milioni dall’Arabia Saudita per il Napoli

Un segnale inequivocabile della volontà di Conte di approdare all’ombra del Vesuvio, rinunciando a una faraonica offerta da 27 milioni di euro per allenare in Arabia Saudita. Una mossa che conferma l’ambizione del progetto che lo aspetta a Napoli.

Mezi si è detto entusiasta della potenziale coppia Conte-De Laurentiis: “Sono contento, il tecnico leccese è quel che serve all’ambiente napoletano. Conosciamo De Laurentiis e i tifosi, che non vorrebbero ripetere le difficoltà odierne. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato”.

Rivoluzione della rosa in arrivo

Parlando delle prospettive di mercato, Mezi ha preannunciato una vera e propria “rivoluzione della rosa” in vista dell’approdo di Conte: “Se parliamo degli ultimi 10 giorni, allora tutti i calciatori azzurri sono da considerare cedibili per il nuovo progetto”.

Tra i nomi caldi c’è quello di Victor Osimhen, molto apprezzato dal PSG: “So che sono interessati ad Osimhen per la prossima stagione. Non saprei il sostituto, ma quando arriverà l’ufficialità di Conte si dovranno concretizzare le trattative per il nuovo 9”.

Insomma, le parole dell’agente Mezi rappresentano una vera e propria bomba di calciomercato, certificando l’avvenuto accordo tra il Napoli e Antonio Conte in vista della prossima stagione. Apriti cielo per una rivoluzione totale in casa azzurra, a iniziare dalla guida tecnica.