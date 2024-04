Monza-Napoli, riecco Kvaratskhelia: Zielinski dal 1′ minuto

Il Napoli prova a rialzarsi affidandosi al ritorno di Kvaratskhelia e a Zielinski dal primo minuto contro il Monza.

Dopo il pesante ko casalingo subito per mano dell’Atalanta, il Napoli di Francesco Calzona proverà immediatamente a rialzarsi nella delicata trasferta di Monza, valida per il 31° turno di Serie A. Una sfida cruciale per i partenopei, che in caso di sconfitta vedrebbero i brianzoli di Palladino agguantarli a quota 45 punti.

Riecco Kvaratskhelia

Il grande assente nell’ultima debacle interna sarà regolarmente in campo dal 1′ minuto. Dopo il recente infortunio, Khvicha Kvaratskhelia torna infatti ad affiancare Osimhen e Politano nel tridente offensivo titolare scelto da Calzona. Recuperato anche il giovane Ngonge.

Fiducia a Zielinski

L’altro nome di spicco nel 4-3-3 azzurro è quello del centrocampista Piotr Zielinski, preferito all’altro centrocampista Traoré per affiancare Anguissa e Lobotka in mediana. Un chiaro segnale di fiducia del tecnico verso il polacco.

La probabile formazione (4-3-3)

Questa quindi la probabile formazione del Napoli: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera (favorito su Mario Rui) in difesa; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente offensivo. Out Lindstrom per un problema alla schiena.

Dove vedere Monza-Napoli

Il match dell’U-Power Stadium sarà trasmesso in esclusiva da DAZN tramite app e canale 214 della piattaforma Sky (Zona DAZN). Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Aggiornamenti live anche su Napolipiu.com.

L’andata

All’andata, lo scorso 29 dicembre, il Napoli evitò la sconfitta contro il Monza solo grazie al rigore parato da Meret su Pessina sullo 0-0. Un risultato che all’epoca soddisfò i partenopei, oggi invece servirebbe una vittoria per rilanciarsi dopo il tonfo con l’Atalanta.

IN DIRETTA SU NAPOLIPIU.COM

Su Napolipiu.com avrete la possibilità di seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Monza-Napoli grazie alla diretta testuale dedicata.