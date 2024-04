Monza-Napoli, Calzona scuote l’ambiente: due big rischiano il posto

Per il match contro il Monza, l’allenatore Calzona vuole risvegliare l’orgoglio degli azzurri azzerando le gerarchie.



Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, Francesco Calzona vuole scuotere l’ambiente Napoli in vista della delicata trasferta di Monza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto la via del basso profilo per risvegliare l’orgoglio dei suoi giocatori.

Niente urla, solo parole giuste

Calzona non ha utilizzato toni accesi o urlato per cercare di scuotere il gruppo dopo il ko interno contro l’Atalanta. Al contrario, ha optato per “toni bassi e parole giuste” sia nello spogliatoio che nei giorni successivi di allenamento a Castel Volturno, compreso l’incontro con il presidente De Laurentiis.

Normalizzare il clima

L’obiettivo dell’allenatore è stato quello di normalizzare il clima, chiedendo ai suoi di “trovare la forza, reagire e rispettare il popolo azzurro” dopo le delusioni accumulate. Un tentativo di ricompattare l’ambiente in un momento delicato.

Rrahmani e Politano a rischio

Per provare a rilanciare la squadra, Calzona sarebbe anche disposto a stravolgere le gerarchie contro il Monza. Secondo Il Mattino, due titolarissimi rischiano seriamente la panchina all’U-Power Stadium: Amir Rrahmani e Matteo Politano.

Ostigard per Rrahmani

Il difensore kosovaro, apparso in difficoltà nelle ultime uscite, potrebbe lasciare il posto a Leo Ostigard, con Calzona che punterebbe sul norvegese per dare maggiore solidità al reparto arretrato.

Ngonge per Politano

Altro big a rischio panchina è l’esterno offensivo Matteo Politano. Il suo rendimento potrebbe spingere l’allenatore a preferirgli l’attaccante Ngonge.

Azzeramento gerarchie

Un chiaro segnale di Calzona all’ambiente: nessuno è intoccabile, le gerarchie sono state azzerate. Servirà orgoglio e fame per riconquistare il posto da titolare e risollevare un Napoli apparso svogliato e demotivato negli ultimi impegni.

Una mossa coraggiosa per provare a svoltare una stagione fin qui decisamente deludente per i partenopei dopo il trionfo dello scorso anno.