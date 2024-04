Monza-Napoli, protesta silenziosa dei tifosi azzurri all’U-Power Stadium

I tifosi del Napoli hanno deciso di protestare in modo pacifico durante la trasferta contro il Monza, osservando il silenzio sugli spalti dell’U-Power Stadium.

Nonostante la delusione per una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, i tifosi del Napoli hanno scelto una forma di protesta silenziosa e pacifica in occasione della trasferta di Monza, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Silenzio d’amore all’U-Power Stadium

Nel romantico impianto dell’U-Power Stadium, i supporters azzurri presenti nel settore ospiti hanno deciso di “tacere” durante i 90 minuti di gioco contro il Monza. Un “mutismo d’amore”, come viene definito dal quotidiano, che non nasce dall’odio o dall’indifferenza, ma dalla voglia di sostenere ugualmente la squadra dopo un’annata paradossale.

Una stagione da dimenticare

Il silenzio dei tifosi partenopei rappresenta una forma di protesta contro quanto accaduto finora: gli esoneri, le sconfitte, le giornate cupe e le involuzioni inspiegabili di una squadra attualmente ottava in classifica, fuori dalla zona Europa e lontana 34 punti dall’Inter capolista. Un vero e proprio tonfo dopo lo scudetto vinto la scorsa stagione.

Non giudicare, ma difendere

Gli “zonisti del tifo” hanno scelto questa particolare forma di manifestazione per non attaccare la squadra alla luce dei pessimi risultati, ma al tempo stesso per difenderla da eventuali attacchi e insulti gratuiti dopo il passato glorioso.

Un amore mai spento

Nonostante la delusione per una stagione fallimentare, contraddistinta dall’avvicendamento di ben tre allenatori in appena 10 mesi, i tifosi del Napoli non vogliono spargere irriconoscenza, dimenticando i trionfi recenti. Il silenzio diventa così un mutismo d’amore, un modo per continuare a sostenere la squadra del cuore in un momento particolarmente difficile.

Una protesta sentita ma pacifica

In un’epoca in cui le curve sono spesso teatro di violenza e insulti gratuiti, i tifosi del Napoli hanno scelto una forma di protesta civile e rispettosa, dimostrando il loro disappunto per la stagione ma senza mai sconfinarsi nell’odio o nell’irriconoscenza. Un segnale importante per tutto il movimento calcistico italiano.