Arriva al cinema “Sarò con te” – Il film evento sul Napoli Campione. info sui biglietti

Dal 4 maggio arriva nelle sale “Sarò con te”, il film di Filmauro che celebra lo scudetto del Napoli 2022/23. Prevendite da 10 aprile.

A un anno esatto dalla conquista del terzo storico scudetto, il Napoli Campione d’Italia torna protagonista sul grande schermo. Dal 4 maggio arriva infatti nelle sale cinematografiche italiane “Sarò con te”, il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la fantastica stagione 2022/23 degli azzurri.

Una grande festa al cinema

Il film vuole essere una vera e propria reunion per tutti i tifosi del Napoli, per rivivere insieme le emozioni di quel trionfo atteso ben 33 anni, raccontato attraverso gli occhi dei protagonisti.

Le voci dei campioni

A ripercorrere l’annata trionfale saranno le testimonianze esclusive dei giocatori come Di Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia, ma anche degli allenatori Spalletti e Giuntoli e del presidente De Laurentiis.

Spazio anche alle leggende

Nel film troveranno spazio anche i racconti di leggende del calcio come Cannavaro, volti noti dello spettacolo come Servillo e Ranieri, e grandi giornalisti come Condò.

Uno spogliatoio svelato

Grazie a riprese esclusive, per la prima volta si entrerà all’interno dello spogliatoio del Napoli Campione, documentando una stagione memorabile sin dal ritiro in Turchia.

L’attesa della città

Non mancheranno poi le immagini della città di Napoli nuovamente tinta d’azzurro nell’attesa del tricolore, tra i festeggiamenti nelle piazze e nelle strade colorate di bandiere e fuochi d’artificio.

Il trailer e la prevendita

Il trailer ufficiale del film è già online, mentre i biglietti saranno disponibili in prevendita dal prossimo 10 aprile, data scelta per omaggiare la mitica maglia numero 10 di Maradona. Le sale verranno presto comunicate su nexodigital.it.

Un’occasione imperdibile quindi per tutti i tifosi del Napoli di rivivere al cinema, a un anno di distanza, la magica cavalcata che ha riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre tre decenni di attesa.