Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli offre 4,5 milioni fino al 2028

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia e sarebbe pronto ad offrirgli un ricco rinnovo da 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2028 più bonus per renderlo il nuovo simbolo del club.

Il Napoli ha individuato in Khvicha Kvaratskhelia un elemento imprescindibile per il proprio futuro e sarebbe pronto a trattenerlo a lungo attraverso un ricco rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro vorrebbe blindare il talento georgiano con un adeguamento economico importante.

4,5 milioni all’anno fino al 2028

La proposta del presidente De Laurentiis per il rinnovo di Kvaratskhelia prevederebbe un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, oltre a bonus legati a obiettivi e rendimento. Un’offerta molto ricca per il 22enne georgiano, attualmente sotto contratto fino al 2027 a circa 1,2 milioni annui.

Il volto del nuovo Napoli

Con questa mossa, il Napoli punterebbe a fare di Kvara il simbolo e l’uomo copertina del prossimo ciclo vincente azzurro. Il talento cristallino dell’ex Dinamo Batumi sarebbe destinato a diventare il riferimento tecnico della squadra del futuro.

Prevenire l’estate bollente

L’intenzione della società è quella di anticipare le grandi d’Europa e blindare il gioiello georgiano prima che il suo valore lieviti ulteriormente dopo una sola stagione di impatto in Serie A. Rinnovandogli il contratto in anticipo, De Laurentiis vorrebbe evitare un’altra estate caldissima come quella vissuta con Osimhen e Koulibaly.

Kvara vuole restare ma…

Dal canto suo, Kvaratskhelia non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli a breve, ma ovviamente pretenderà un adeguato riconoscimento economico per il suo impatto strabiliante in maglia azzurra. Il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio rappresenterebbe la strada giusta per coronare il feeling immediato tra il georgiano e Napoli.

Tutto nelle mani di De Laurentiis

Starà ora al presidente De Laurentiis concretizzare l’ambizioso piano per blindare il gioiello ex Dinamo Batumi. Un investimento importante che, se andasse in porto, consacrerebbe definitivamente Kvara come il nuovo simbolo del Napoli che verrà.