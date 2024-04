Napoli, l’ex addetto stampa svela: “Tre calciatori erano contro Garcia e Mazzarri”

Massimo Sparnelli, ha rivelato un retroscena sui dissidi nello spogliatoio che avrebbero coinvolto tre giocatori contrari a Garcia e Mazzarri.

Il Napoli ha vissuto una stagione travagliata, culminata con l’esonero prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri. A svelare un clamoroso retroscena sui presunti dissidi interni allo spogliatoio azzurro è stato Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del club partenopeo.

La rivelazione a Tele A

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione “Tifosi Napoletani”, Sparnelli ha fatto una rivelazione che getterebbe nuova luce sulle difficoltà riscontrate dai due tecnici esonerati.

“Tre calciatori contro Garcia e Mazzarri”

“Vi posso dire che c’erano tre calciatori che non volevano Garcia. Ed erano contro anche il suo successore Walter Mazzarri“, ha dichiarato l’ex portavoce del Napoli.

L’annuncio di nuove rivelazioni

Sparnelli non si è spinto oltre, lasciando l’interrogativo sull’identità di questi tre giocatori apparentemente scontenti. Ma ha assicurato: “Magari, a fine campionato, vi farò i nomi e vi rivelerò tutto”.

La difesa di Garcia

Prima di arrivare al succulento retroscena, l’ex addetto stampa ha voluto riabilitare almeno parzialmente l’operato dell’allenatore francese: “Bisogna essere onesti sul francese. Rudi Garcia, numeri alla mano, è stato l’allenatore che ha fatto meglio a Napoli tra quelli che si sono avvicendati in questa complicatissima annata calcistica”.

Una stagione tormentata

Dopo l’addio a Luciano Spalletti, il Napoli ha dovuto affrontare un’annata ricca di insidie dal punto di vista tecnico. Le nomine di Garcia e poi di Mazzarri non sono bastate a risollevare le sorti della squadra in campionato, dove al momento occupa soltanto il quarto posto in classifica.

Spogliatoio spaccato?

Le parole di Sparnelli sembrano suggerire l’esistenza di una frattura interna allo spogliatoio, con una parte dei calciatori in rotta di collisione prima con le scelte di Garcia e poi con quelle di Mazzarri. Una scomoda verità che, se confermata, getterebbe nuove ombre sulla gestione tecnica del club.

Nomi e dettagli a fine stagione

Rimane l’attesa per la fine del campionato, quando Sparnelli ha promesso di rivelare l’identità dei tre giocatori indicati come possibili “ribelli” e di fornire ulteriori dettagli sul caso. Una rivelazione che potrebbe confermare le difficoltà di gestione dello spogliatoio affrontate dalla società in questa tribolata stagione.