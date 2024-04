De Laurentiis rilancia il Napoli: arriva il primo sì

Aurelio De Laurentiis vuole ripartire da Khvicha Kvaratskhelia per rilanciare il Napoli. Il georgiano avrebbe già accettato il rinnovo a 4 milioni a stagione.

Dopo una stagione deludente, Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare il Napoli. Il presidente, che si è assunto le responsabilità del rendimento sottotono, sta già studiando le mosse per avviare un nuovo ciclo vincente. E in questa direzione avrebbe già incassato un primo importante sì.

Il rinnovo di Kvaratskhelia

Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe ottenuto il via libera da Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto a fine stagione. Il talento georgiano, autentica rivelazione di questa annata, firmerebbe un nuovo accordo da circa 4 milioni di euro a stagione, indipendentemente dalla qualificazione o meno alle coppe europee.

Il rilancio parte da Kvara

Un’iniezione di fiducia fondamentale per il rilancio del progetto Napoli. De Laurentiis avrebbe individuato in Kvaratskhelia uno dei perni portanti su cui ricostruire la squadra per tornare ai vertici. Nonostante le voci di mercato, salvo offerte irrinunciabili, il georgiano rimarrà all’ombra del Vesuvio come riferimento tecnico dell’undici titolare.

Addii eccellenti

Il presidente, però, sarà costretto anche a sacrificare elementi importanti. Già certi di lasciare Napoli a fine stagione sarebbero Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Diego Demme, protagonisti dell’ultimo scudetto ma sacrificabili per ragioni tecniche ed economiche.

Le altre conferme

Oltre a Kvara, De Laurentiis dovrebbe puntare sulla riconferma di altri leader come Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, salvo clamorose offerte per il loro cartellino.

Conte e Italiano per la panchina

In panchina, invece, le opzioni più accreditate al momento sarebbero rappresentate da Antonio Conte e Vincenzo Italiano, anche se non sono escluse sorprese last minute.

Manna per l’area sportiva

Infine, De Laurentiis starebbe lavorando per assicurarsi un nuovo direttore sportivo di esperienza come Giovanni Manna, attualmente alla Juventus.

Insomma, il patron azzurro sembrerebbe avere già le idee chiare sulle prossime mosse da compiere per far ripartire il progetto Napoli dopo un’annata fortemente sottotono.