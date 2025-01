Danilo-Napoli, la strategia di Giuntoli: vuole aspettare questa data!

L’ex ds azzurro ha una strategia chiara: il difensore brasiliano non si muoverà prima della sfida tra Juventus e Napoli. La rivelazione de Il Mattino.

La trattativa tra Napoli e Juventus per Danilo si complica ulteriormente. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, Cristiano Giuntoli ha preso una posizione netta sulla cessione del difensore brasiliano.

Nonostante i contatti avviati da Giovanni Manna, la situazione resta bloccata. Come riporta il quotidiano: “Tutto resta uguale a un mese fa. Giuntoli non solo non lo libera a zero adesso per ‘regalarlo’ al Napoli ma in ogni caso, se lo fa, aspetta l’ultimo giorno di mercato. E dopo lo scontro diretto del Maradona”.

La Juventus, benché intenzionata a cedere il calciatore, non farà sconti al Napoli. Il difensore rimane “un obiettivo alla portata” per gli azzurri, ma l’ex ds partenopeo ha deciso: nessuna cessione prima della sfida al Maradona.