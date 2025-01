“Non appartengo al gregge”: Danilo si ribella alla Juventus, il Napoli è pronto ad accoglierlo

Il difensore brasiliano ha già un accordo con il club partenopeo ma resta il nodo indennizzo con la Juventus. Si valuta una nuova formula con bonus legati agli obiettivi.

La telenovela Danilo si arricchisce di un nuovo capitolo. Il difensore della Juventus, che ha già un accordo con il Napoli, ha lanciato segnali inequivocabili sui social dopo l’esclusione dalla Supercoppa: “Ciò che è eroico in un essere umano è non appartenere al gregge!”, un messaggio che sa di addio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è in evoluzione. I bianconeri chiedono un indennizzo per liberare il brasiliano, nonostante il contratto in scadenza e un ingaggio da 4,2 milioni fino a giugno. Il Napoli, dal canto suo, non intende versare alcun corrispettivo per un giocatore che sarà libero tra cinque mesi.

Danilo ha già scelto gli azzurri, rifiutando le proposte dell’Al-Nassr, del Vasco e persino del Milan in uno scambio con Tomori. “Il giocatore è considerato da Conte un profilo ideale per esperienza e duttilità”, riferisce il quotidiano, sottolineando come il centrale possa ricoprire tutti i ruoli della difesa.

La svolta potrebbe arrivare attraverso una formula innovativa: bonus legati ai risultati. La Juventus potrebbe ricevere 1 milione in caso di qualificazione Champions del Napoli, o 1,5 milioni per lo scudetto. Una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa, con Conte che spinge per averlo subito a disposizione.

Il tempo stringe e se la trattativa dovesse prolungarsi troppo, il club partenopeo potrebbe virare su altri obiettivi, nonostante il contratto fino al 2026 già pronto per il brasiliano, a cifre inferiori rispetto a quelle percepite a Torino.