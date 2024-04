“Sarò con te”, il film sullo Scudetto del Napoli: prezzi e dove vederlo

Il film ufficiale del Napoli sulla storica conquista dello Scudetto 2022/23. Date di uscita, prezzi dei biglietti e dove vederlo.

È grande attesa per l’uscita di “Sarò con te”, il film ufficiale del Napoli che ripercorre la straordinaria conquista dello Scudetto 2022/23, il terzo della storia del club partenopeo dopo un’astinenza di ben 33 anni. Il docufilm, prodotto da Filmauro, sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal prossimo 4 maggio 2024, esattamente un anno dopo il trionfale 1-1 di Udine che ha dato il via alla festa scudetto.

I biglietti per “Sarò con te” saranno disponibili in prevendita già a partire da mercoledì 10 aprile, data non casuale che celebra il mitico numero 10 di Diego Armando Maradona. Il prezzo di ingresso, come imposto dalla produzione del film, sarà di 12 euro.

Un’opera attesissima dai tifosi azzurri di tutte le età che potranno rivivere da vicino, grazie a contenuti esclusivi, i momenti clou dell’anno dello Scudetto con il Napoli protagonista assoluto. Dalle emozioni nello spogliatoio alle interviste ai grandi protagonisti in campo e fuori come l’allenatore Luciano Spalletti.

Non mancheranno anche le testimonianze di tifosi vip come gli attori Salvatore Esposito e Geolier, giornalisti di rilievo come Paolo Condò e altri addetti ai lavori che hanno vissuto in prima persona i magici mesi dell’annata trionfale.

Un vero e proprio must da non perdere per tutti i supporter del Napoli, un modo per rivivere e celebrare ancora una volta un traguardo storico atteso per oltre tre decenni dalla calorosa piazza partenopea.

“Sarò con te”, il film sullo Scudetto del Napoli: Dove vederlo

Ecco l’elenco dei cinema che trasmetteranno “Sarò con te”, il film sullo Scudetto del Napoli.

Abruzzo

Chieti UCI Cinemas Chieti

UCI Cinemas Chieti Montesilvano The Space

Basilicata

Matera Uci Red Carpet

Calabria

Catanzaro The Space

The Space Lamezia Terme The Space

The Space Reggio Calabria Lumiere

Campania

Anacapri Paradiso

Paradiso Casalnuovo Di Napoli Magic Vision Multisala

Magic Vision Multisala Casoria UCI Cinemas Casoria Napoli

UCI Cinemas Casoria Napoli Castellammare Di Stabia Stabia Hall

Stabia Hall Lioni Nuovo

Nuovo Marcianise UCI Cinepolis

UCI Cinepolis Mercogliano Movieplex

Movieplex Mondragone Ariston

Ariston Napoli Metropolitan

Metropolitan Napoli The Space

The Space Nola The Space

The Space Poggiomarino Eliseo

Eliseo S. Arpino Lendi

Lendi Salerno The Space

The Space Santa Anastasia Metropolitan

Metropolitan Torrecuso TorreVillage

TorreVillage Vico Equense Cinema Aequa

Emilia Romagna

Bologna The Space

The Space Casalecchio Di Reno UCI Cinemas Meridiana Bologna

UCI Cinemas Meridiana Bologna Ferrara UCI Cinemas Ferrara

UCI Cinemas Ferrara Parma The Space Barilla

The Space Barilla Parma The Space Campus

The Space Campus Piacenza UCI Cinemas Piacenza

UCI Cinemas Piacenza Reggio Emilia UCI Cinemas Reggio Emilia

UCI Cinemas Reggio Emilia Rimini Savignano UCI Cinemas Romagna Rimini

UCI Cinemas Romagna Rimini S.Agata Bolognese Cineci

Friuli Venezia Giulia

Fiume Veneto UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone

UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone Pradamano The Space Pradamano

The Space Pradamano Trieste The Space Trieste

The Space Trieste Villesse Uci

Lazio

Fiumicino UCI Cinemas Parco Leonardo Roma

UCI Cinemas Parco Leonardo Roma Guidonia The Space

The Space Latina Oxer

Oxer Roma Barberini

Barberini Roma The Space Moderno

The Space Moderno Roma The Space Parco De Medici

The Space Parco De Medici Roma UCI Cinemas Porta Di Roma

UCI Cinemas Porta Di Roma Roma UCI Cinemas RomaEst Roma

UCI Cinemas RomaEst Roma Roma Uci Luxe Maximo

Liguria

Genova The Space

The Space Genova UCI Cinemas Fiumara Genova

Lombardia

Assago UCI Cinemas Milano Fiori Milano

UCI Cinemas Milano Fiori Milano Cerro Maggiore The Space

The Space Curno UCI Cinemas Curno Bergamo

UCI Cinemas Curno Bergamo Lissone UCI Cinemas Lissone Milano

UCI Cinemas Lissone Milano Milano Ducale Multisala

Ducale Multisala Milano UCI Cinemas Bicocca Milano

UCI Cinemas Bicocca Milano Milano UCI Cinemas Certosa Milano

UCI Cinemas Certosa Milano Montano Lucino UCI Cinemas Como

UCI Cinemas Como Montebello Della Battaglia The Space

The Space Orio Al Serio Uci Cinemas Orio

Uci Cinemas Orio Paderno Dugnano Le Giraffe

Le Giraffe Pioltello UCI Cinemas Pioltello Milano

UCI Cinemas Pioltello Milano Rozzano The Space

The Space Varese Impero

Impero Vimercate The Space

Marche

Campiglione Di Fermo Super8

Super8 Macerata Multiplex 2000

Piemonte

Alessandria UCI Cinemas Alessandria

UCI Cinemas Alessandria Beinasco The Space

The Space Moncalieri UCI Cinemas Moncalieri Torino

UCI Cinemas Moncalieri Torino Torino Massaua Cityplex

Massaua Cityplex Torino The Space

The Space Torino UCI Cinemas Torino Lingotto

Puglia

Andria Cinemars

Cinemars Bari Uci Showville

Uci Showville Casamassima The Space

The Space Gioia Del Colle Uci Seven

Uci Seven Molfetta UCI Cinemas Molfetta Bari

UCI Cinemas Molfetta Bari Polignano A Mare Vignola

Vignola Surbo The Space

The Space Quartucciu The Space

The Space Sestu The Space Sestu

Sicilia

Belpasso The Space

The Space Misterbianco UCI Cinemas Catania

UCI Cinemas Catania Palermo UCI Cinemas Palermo

Toscana

Arezzo UCI Cinemas Arezzo

UCI Cinemas Arezzo Campi Bisenzio UCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze

UCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze Firenze The Space

The Space Firenze UCI Cinemas Firenze

UCI Cinemas Firenze Grosseto The Space

The Space Livorno The Space

The Space Sinalunga UCI Cinemas Sinalunga Siena

Trentino Alto Adige

Bolzano Uci

Umbria

Corciano The Space

The Space Perugia UCI Cinemas Perugia

UCI Cinemas Perugia Terni The Space

Veneto

Limena The Space Limena

The Space Limena Lugagnano Di Sona The Space

The Space Marcon UCI Cinemas Venezia Marcon

UCI Cinemas Venezia Marcon San Giovanni Lupatoto UCI Cinemas Verona

UCI Cinemas Verona Silea The Space Silea

The Space Silea Torri Di Quartesolo The Space

The Space Vicenza Uci Luxe Palladio