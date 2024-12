ADL sfida i milanesi: “Il panettone? No grazie, porto gli struffoli a Los Angeles”

Il presidente del Napoli ha parlato delle tradizioni culinarie natalizie durante gli auguri a Radio CRC: dalla variante personale degli struffoli alle critiche ai canditi milanesi.

Aurelio De Laurentiis non rinuncia alle tradizioni culinarie napoletane nemmeno a Los Angeles. Durante gli auguri natalizi a Radio CRC, il patron azzurro ha raccontato con orgoglio la sua versione degli struffoli: “Si mangia napoletano da me, gli struffoli mi accompagneranno in aereo. Ora si arrabbieranno, ma abbiamo fatto una variante: più piccoli, non a palline, con un miele fantastico ed anche la nocella”.

Non è mancata una frecciata al panettone milanese: “Vuoi mettere quello con le nostre albicocche del Vesuvio e non con il candito? Lasciamoli ai milanesi”, ha scherzato il presidente che ha poi confessato: “Adoro il capitone, seppur grasso, ma a casa mia lo mangiano a fatica, soffro e quindi evito proprio”.

Il viaggio a Los Angeles non sarà solo relax: “Vado anche per riprendere in mano il cinema, dal Covid si sono affermate le varie piattaforme ed il cinema è andato in sofferenza, ma soffrono le grandi major. Porterò anche L’oro di Napoli negli Usa, nella library di De Laurentiis”.