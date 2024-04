Napoli-Frosinone, designato Fabbri: i precedenti negativi preoccupano i tifosi azzurri

L’arbitro Michael Fabbri è stato designato per dirigere Napoli-Frosinone, match che fa storcere il naso ai tifosi partenopei a causa dei pessimi precedenti con il direttore di gara.

Notizie Calcio Napoli – Per il lunch match Napoli-Frosinone della 32a giornata di Serie A è stato designato l’arbitro Michael Fabbri, direttore di gara che in passato ha fatto discutere per alcune sue direzioni di gara degli azzurri.

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per le gare della 32esima giornata del Campionato di Serie A 2023/2024. Per il big match Napoli-Frosinone, in programma domenica 14 aprile alle 12:30 al Maradona, sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere l’incontro.

Una scelta, quella di affidare il delicato lunch match agli azzurri al fischietto emiliano, che non può non far storcere il naso ai tifosi partenopei. Sono diversi, infatti, i precedenti negativi che legano Fabbri al Napoli negli ultimi anni.

Il caso più eclatante risale alla scorsa stagione, quando in Genoa-Napoli 2-2 l’arbitro negò ai partenopei due rigori piuttosto evidenti, oltre a convalidare un gol dei rossoblù viziato da un netto fallo di mano di Bani. Decisioni che scatenarono le proteste della panchina di Spalletti.

Ma già in precedenza c’erano stati altri episodi controversi a dir poco nelle direzioni di Fabbri. Particolare attenzione andranno poi alle scelte disciplinari del direttore di gara, che in passato ha più volte penalizzato gli azzurri con ammonizioni e cartellini considerati troppo severi dai tifosi partenopei.

Insomma, nonostante l’esperienza di Fabbri, i supporters del Napoli temono possa verificarsi l’ennesimo caso di sviste o decisioni quantomeno discutibili a svantaggio della loro squadra del cuore.

Un’ulteriore spina nel fianco è rappresentata dalla designazione di Paolo Serra come VAR per la stessa Napoli-Frosinone. Un’altra personalità che in passato ha più volte fatto storcere il naso ai tifosi azzurri per alcune sue valutazioni al monitor.

Fabbri e Serra sono quindi chiamati a una prova d’appello importante per dimostrare di saper dirigere con la massima lucidità e imparzialità un big match come quello del Maradona. I precedenti controversi impongono la massima attenzione per evitare nuove polemiche e casi da moviola.