Napoli ancora penalizzato da Fabbri: i precedenti negativi dell’arbitro

L’arbitraggio di Fabbri in Genoa-Napoli è solo l’ultimo di una serie di precedenti negativi per gli azzurri quando dirige il fischietto di Ravenna.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli e l’arbitro Fabbri sembrano avere una storia complicata, fatta di decisioni discutibili e momenti che hanno lasciato i tifosi azzurri con l’amaro in bocca. L’ultimo episodio è avvenuto a Marassi, dove il Napoli ha pareggiato contro il Genoa in una partita segnata da decisioni arbitrali molto discusse.

Una Serie di Decisioni Discutibili

Quanto combinato da Fabbri a Genova è storia recente ma per chi segue le vicende partenopee non rappresenta una novità l’arbitraggio andato in onda a Marassi. I timori che proprio NapoliPiu aveva avanzato al momento della designazione di Fabbri per il Napoli si sono poi rivelati azzeccati in maniera negativa per i colori azzurri. Se restano comunque inspiegabili gli errori di Fabbri quando dirige il Napoli, non si spiegano le sue disinvolte designazioni per le gare degli azzurri. Alla Juventus o al Milan difficilmente accadono simili incredibili successioni tanto negative di uno stesso arbitro.

Ecco il dettaglio di Fabbri col Napoli.

Verona – Napoli 1 – 3. I giornata del 19/8/2017. Torneo 2017/2018.

Un rigore farlocco costa caro al Napoli di Sarri. La trattenuta di Bessa ai danni dell’azzurro Hysaj vale un rigore per il Verona e l’espulsione del giocatore partenopeo. Doveri al VAR non corregge Fabbri in campo.

Napoli – Fiorentina 0 – 0. XVI giornata del 10/12/2017. Torneo 2017/2018. Sassuolo – Napoli 1 – 1. XXX giornata del 31/3/2018. Torneo 2017/2018.

Miracolo al Mapei Stadium.

E’ la stagione passata alla storia planetaria per lo scudetto scippato al Napoli. Fabbri e Banti (al VAR) non lesinano il loro contributo alla storia, tanto che la gara del Mapei può annoverarsi fra i più grandi scandali della storia del calcio di tutti i tempi. E’ il campionato che il mitico Paolo Ziliani definisce un torneo a parte, con regolamenti arbitrali personalizzati.

Le beffarde e sconcertanti parole del giocatore neroverde Sensi (doveva essere espulso durante la partita) a fine gara la dicono lunga sull’obbrobrio arbitrale andato in onda a Sassuolo: <<Contro il Napoli abbiamo messo tutta la cattiveria possibile>>.

Nella battaglia del Mapei è miracolo Napoli, quindi!

Non è il pacione Sassuolo del 7 a 0 subito contro la Juventus ed il Napoli affronta avversari che stavolta giocano la partita della vita.

Nella battaglia scatenata dai modenesi ci rimette tanto anche Mertens che poco tutelato dal pessimo arbitraggio è costretto anche a chiedere la sostituzione per le tante botte ricevute. Mertens sarà sostituito al 75’ con Hamsik.

Al 15’ è graziato Sensi che trattiene Allan, stracciandogli pure la maglietta ma Fabbri non fa una grinza.

Al 17’ Fabbri fa ancora meglio quando non ravvisa la trattenuta dello stesso Sensi ai danni di Zielinski che si era smarcato in area avversaria su passaggio di Mario Rui.

Al 18’ Berardi va quasi a segnare dopo aver spinto vistosamente Koulibaly; infrazione evidente che sfugge al solo Fabbri.

Al 22’ segna Politano sul primo tiro nella porta azzurra.

Al 26’ è ancora perdonato Sensi che stende Insigne in ripartenza.

Al 29’ se la cava anche Mazzitelli per fallo da tergo su Mario Rui.

Al 30’ è inflessibile Fabbri con Albiol per fallo su Berardi, il giocatore azzurro subisce il cartellino giallo al primo ed unico fallo fatto in 90’.

Al 34’ non espulso Peluso che con un fallaccio abbatte Callejon. Il modenese è solo ammonito quando da tergo colpisce l’azzurro con una ginocchiata alle spalle e lo spinge con le due mani.

Al 36’ è plateale la sceneggiata di Politano dopo un normale contrasto di gioco con Albiol.

Al 40’ è ancora incredibilmente graziato Sensi per l’ennesima trattenuta, stavolta ai danni di Zielinski. Sensi che doveva già essere espulso non risulterà neanche fra i giocatori ammoniti a fine partita.

Al 42’ è ammonito invece beffardamente Jorginho per fallo su Sensi. Anche per Jorginho si tratta del primo ed unico fallo commesso nell’arco della partita.

Solo al 44’ è ammonito Berardi per proteste. Il giocatore modenese indemoniato più di tutti gli altri aizza il proprio pubblico fino alla sua sostituzione (73’).

Al 57’ è perdonato anche Goldaniga che stende Mertens con un calcio da dietro; Fabbri estrae solo il cartellino giallo e si prende anche il rimbrotto del modenese per aver deviato involontariamente il pallone.

Al 79’ è graziato ancora il già ammonito Peluso per fallo su Callejon.

All’84’ è perdonato anche Cassata che perso il pallone prende per il collo Mario Rui; Fabbri non lo espelle ma un minuto dopo l’ammonisce per un altro duro intervento sullo stesso Mario Rui.

All’86’ la fa franca anche Lirola per fallo su Insigne; i modenesi si erano infatti passati la voce che a loro era tutto consentito.

Al 95’ resta impunito anche Missiroli che in area napoletana colpisce gratuitamente Hysaj dopo aver perso il pallone; nella circostanza, come aveva fatto fin dall’inizio, Fabbri fa ancora finta di nulla.

Fabbri prende 6 su Il Roma, Giovanni Scotto, e sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano.

Fabbri è premiato al VAR di Atalanta – Sampdoria per il recupero dell’VIII giornata di campionato del 3 aprile 2018 e alla XXXI giornata dirigerà addirittura Roma – Fiorentina del 7 aprile 2018. Va bene anche a Banti che dirige Udinese – Fiorentina nella stessa giornata di recupero (3 aprile 2018).

Napoli – Fiorentina 1 – 0. IV giornata del 15/9/2018. Torneo 2018/2019. Napoli – Torino 0 – 0. XXIV giornata del 17/2/2019. Torneo 2018/2019.

Disastroso l’arbitraggio di Fabbri. Inizia la gara e perdona subito Lukic, fallo su Fabian, e Moretti per fallo su Callejon. Il fallo di Moretti, piede a martello, è da cartellino rosso. Moretti se la caverà anche al 37’ per la clamorosa trattenuta ai danni di Milik. Al 59’ è finalmente ammonito Moretti per fallo su Milik, ma Fabbri rimedia al 60’ inventandosi l’ammonizione di Koulibaly per un contrasto con Belotti. Al 47’ compie un capolavoro Fabbri espellendo Allan per un fallo non commesso su Belotti. Belotti cade da solo ed Allan è dietro di lui; interviene il VAR e Fabbri ritorna sui suoi passi ma ammonisce Malcuit che comunque non aveva fatto alcun fallo sul giocatore granata.

Nello stravagante arbitraggio, Fabbri riesce ad estrarre 5 cartellini gialli per il Napoli.

Verona – Napoli 3 – 1. XIX giornata del 24 gennaio 2021. Torneo 2020/2021. Napoli – Cagliari 1 – 1. XXXIV giornata del 2/5/2021. Torneo 2020/2021.

Fabbri è in compagnia di Mazzoleni (al VAR) e per il Napoli non c’è scampo. Con i partenopei in vantaggio per 1 a 0 è invalidato a Osimhen uno dei gol più regolari della storia del calcio. Godin cade da solo ma Fabbri, supportato da Mazzoleni, ravvisa una spinta mai fatta dal giocatore azzurro e annulla la rete del 2 a 0. Nel finale giunge il beffardo pareggio sardo di Nandez al 94’.

Salernitana – Napoli 0 – 1. XI giornata del 31/10/2021. Torneo 2021/2022.

Il Napoli vince ma scattano le polemiche al 76’ per l’espulsione di Koulibaly. Nel contatto avvenuto lontano dalla porta fra il giocatore napoletano e Simy, Fabbri ravvede una chiara occasione da rete nonostante il salernitano non sia in pieno possesso del pallone.

Napoli – Genoa 3 – 0. XXXVII giornata del 15/5/2022. Torneo 2021/2022. Verona – Napoli 2 – 5. I giornata del 15/8/2022. Torneo 2022 – 2023. Juventus – Napoli 0 – 1. XXXI giornata del 23/4/2023. Torneo 2022/2023.

Il Napoli vince a Torino ma deve sudare le famose sette camicie con l’arbitraggio di Fabbri, male assistito da Aureliano al VAR. Inspiegabile la mancata espulsione di Gatti al 33’ che avrebbe spianato di fatto la strada ai partenopei. Il giocatore bianconero assesta un pugno a Kvaratskhelia e resta inspiegabilmente in campo. Fabbri fa finta di nulla e Aureliano non interviene.

Genoa – Napoli 2 – 2. IV giornata del 16/9/2023. Torneo 2023/2024.

Con Fabbri è scandalo assicurato.

Nulla che già non si sappia di quanto il Napoli abbia subito a Genova. Fabbri è in compagnia di Marini (al VAR) e al Napoli capita di tutto in quel di Genova.

Per la cronaca l’arbitro emiliano, e lo stesso Marini, era già stato protagonista in negativo alla seconda giornata in Inter – Cagliari col grosso rigore negato ai sardi per fallo di Cuadrado su Luvumbo. In una gara peggio gestita a livello disciplinare (con gli azzurri mazzolati a dovere dagli avversari) il Napoli è penalizzato da una rete irregolare di Bani e privata di due calci di rigore vedibili da Andromeda ma no da Fabbri in campo e da Marini attorniato da una marea infinita di monitor.

Nel 2 a 2 finale il mani di Bani e il fallo su Osimhen sono macchie arbitrali indelebili che rimarranno a lungo nella storia del calcio.

© Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com