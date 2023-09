Bargiggia: “Il Napoli ha tre mezzi direttori sportivi. Manca Giuntoli, ADL in un lungo silenzio agitato”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al Napoli e al contesta dirigenziale.

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha analizzato il momento difficile che sta attraversando il Napoli durante un’intervista a 7 Gold. Nonostante l’inizio di stagione altalenante con due vittorie, una sconfitta e un pareggio, Bargiggia ha sottolineato che la vera preoccupazione per i tifosi non è tanto legata ai risultati, quanto piuttosto alla qualità del gioco espresso dalla squadra, finora al di sotto delle aspettative.

Durante la sua apparizione televisiva, Bargiggia ha gettato luce sulla situazione dirigenziale del Napoli. Ha definito i tre direttori sportivi, facendo riferimento al DS Meluso e ai membri dello scouting Micheli e Mantovani, come dei “mezzi” direttori sportivi, sottolineando la mancanza di un intervento deciso da parte loro in caso di polemiche. Questa mancanza di leadership a livello dirigenziale sembra riflettersi negativamente sulla stabilità e sull’unità del club.

“Il Napoli ha tre direttori sportivi che in realtà sono mezzi. Dico che sono mezzi direttori sportivi perché nessuno ci mette la faccia. Se c’è qualche polemica nessuno di loro interviene per mettere la pace. Inoltre il presidente Aurelio De Laurentiis è in in una sorta di lungo silenzio agitato. La squadra, al momento, non ha una figura importante che possa spegnere le polemiche, fare da paciere. Si sente come non mai l’assenza dell’ex DS del Napoli, ora alla Juventus, Giuntoli”.