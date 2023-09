Genoa-Napoli, le pagelle ‘horror’ di Del Genio: Kvara e Osimhen insufficienti, Anguissa il peggiore

Il giornalista Paolo Del Genio ha dato i suoi voti ai calciatori del Napoli dopo la partita terminata 2-2 contro il Genoa.

Nel match serale che ha inaugurato la quarta giornata di Serie A, il Napoli ha rischiato molto contro il Genoa ma è riuscito a ottenere un pareggio (2-2) nei minuti finali. Questo risultato ha evitato agli azzurri una seconda sconfitta consecutiva dopo la battuta d’arresto contro la Lazio. Attualmente, la squadra di Spalletti si trova a ben 5 punti di distanza dall’Inter, che ha ottenuto una netta vittoria contro i ‘cugini’ del Milan nella stessa giornata e nel famoso derby della Madonnina.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha effettuato cambi strategici che hanno influito sulla partita: Raspadori ha accorciato le distanze al 76′ con una grande conclusione di sinistro, mentre Politano ha pareggiato al 84′ con uno splendido tiro al volo. A soffermarsi sulla sfida è stato anche il giornalista Paolo Del Genio in un’intervista a Kiss Kiss Napoli.

Genoa-Napoli, le pagelle di Del Genio

Durante un’intervista con la redazione di Kiss Kiss Napoli, a commentare la sfida tra Genoa e Napoli è intervenuto anche il giornalista Paolo Del Genio che ha assegnato i suoi voti alle prestazioni dei singoli calciatori del Napoli. Il giornalista ha valutato negativamente la prestazione di più della metà della squadra titolare. Mario Rui, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas non hanno ottenuto voti superiori al 5,5. Il peggiore in campo per il Napoli è stato Anguissa, il centrocampista, che ha ricevuto un cinque in pagella. Stesso voto anche per l’allenatore Rudi Garcia.

Non si può dire lo stesso per quanto riguarda i sostituti della partita che hanno ottenuto buoni voti: secondo Del Genio Raspadori, Politano e Cajuste si sono assicurati un solido 6,5.