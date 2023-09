Napoli, un pareggio che preoccupa. La reazione di Spalletti non si è fatta attendere

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e attuale ct della Nazionale, continua a seguire con grande interesse gli azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La squadra partenopea guidata da Rudi Garcia sembra irriconoscibile rispetto a quella che soltanto alcuni mesi fa festeggiava lo scudetto. La formazione di Garcia sembra smarrita, priva di un piano di gioco ben definito. I partenopei sono riusciti a ottenere un pareggio nell’ultimo match, che si stava concludendo quasi con zero punti, grazie alle reti di Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Tuttavia, è lecito chiedersi che fine abbia fatto il gioco spumeggiante proposto da Luciano Spalletti nella scorsa stagione, un gioco che aveva divertito non solo i tifosi azzurri, ma anche gli appassionati di calcio in tutta Italia.

Il Napoli pareggia col Genoa: la reazione di Luciano Spalletti

Il tecnico toscano non ha mai perso di vista il “suo” Napoli, mantenendo un affetto speciale per la squadra. Alcune emozioni, dopo tutto, restano indelebili. Nonostante il pareggio dei suoi ex giocatori contro il Genoa non l’abbia fatto esultare, Spalletti ha buoni motivi per sorridere. Giacomo Raspadori e Matteo Politano hanno dimostrato di essere in una forma eccezionale. Entrambi sono altamente motivati e ambiscono a ottenere successi sia con la loro squadra di club che con la maglia della nazionale italiana.

In questo momento di incertezza per il Napoli, la presenza di giovani talenti come Raspadori e Politano potrebbe essere la chiave per un futuro più luminoso. Spalletti, da commissario tecnico della Nazionale, non mancherà di seguire con attenzione il loro percorso, sperando che possano contribuire al riscatto di una squadra che ha perso parte del suo smalto negli ultimi tempi.