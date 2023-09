Garcia si giustifica: “C’è la Champions. Non hanno vinto nemmeno PSG e Bayern”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, deluso dalla sfida col Genoa, ribadisce l’importanza della concentrazione prima della Champions League.

Il Napoli ha concluso la partita contro il Genoa con un pareggio, e Rudi Garcia, il tecnico della squadra, ha condiviso le sue riflessioni al termine del match. Il coach francese ha riconosciuto come la sua squadra non abbia offerto una prestazione soddisfacente, specialmente nel primo tempo, buttando via due punti importanti.

Garcia ha commentato: “Non abbiamo giocato bene. Poi, almeno, abbiamo avuto una reazione da squadra. La luce è arrivata dalla panchina, ma sono due punti persi. Prima della Champions League, è sempre complicato essere concentrati al 100%. Anche il PSG ieri ha perso e il Bayern ha pareggiato. Non c’è dubbio che abbiamo perso due punti, i gol presi sono stati dovuti a una mancanza di determinazione.”

Il tecnico ha poi aggiunto alcune considerazioni sulle prestazioni individuali dei giocatori. Ha parlato di Giacomo Raspadori, sottolineando l’importanza di avere un calciatore così polivalente nel suo arsenale tattico. Ha anche accennato alla difesa del Napoli e alla necessità di essere più solidi in fase difensiva: “Raspadori? Dobbiamo avere più frecce nel nostro arco, può fare anche il trequartista. Champions? Non può essere un obiettivo, ma deve essere un’ambizione. Dopo la sconfitta contro la Lazio mi aspettavo la mia squadra più protagonista, spero che questa partita ci servirà da lezione, non si può mostrare una reazione e carattere solo nella parte finale. Dobbiamo essere anche più solidi in fase difensiva.

Riguardo al giovane Natan, Garcia ha spiegato: “Era previsto che giocasse, ma poi Rrahmani ha dovuto riposare. Non potevo cambiare tutta la difesa centrale. L’entrata di Ostigard mi è piaciuta. Natan avrà il suo spazio, entrerà in una squadra solida, è meglio che giochi al fianco di Rrahmani che è più abituato.”

Il tecnico ha chiuso le sue dichiarazioni con una riflessione sulla Champions League, sottolineando che non dovrebbe essere un obiettivo, ma un’ambizione, e ha auspicato che la squadra mostri più carattere e determinazione in futuro.