Il Napoli pareggia con il Genoa: I tifosi azzurri perdono la pazienza con Garcia

Il Napoli pareggia con il Genoa in una partita deludente. I tifosi azzurri esprimono la loro frustrazione verso l’allenatore Garcia, soprattutto per le sue scelte tattiche e sostituzioni.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha pareggiato con il Genoa in una partita che ha lasciato i tifosi azzurri frustrati e delusi. La squadra di Garcia è stata in svantaggio per gran parte della partita, ma è riuscita a pareggiare grazie ai gol dei subentrati Raspadori e Politano. Tuttavia, la prestazione complessiva ha sollevato molte domande sulle scelte tattiche dell’allenatore.

Genoa-Napoli

Il Genoa ha iniziato forte, mettendo sotto pressione il Napoli e trovando il vantaggio prima dell’intervallo con un gol di Bani. Nel secondo tempo, i rossoblù hanno raddoppiato con Retegui, mettendo il Napoli in una posizione difficile. Ma al 76′ è arrivato il gol di Raspadori, su assist di un altro subentrato, Cajuste. Il pareggio del Napoli è stato firmato da Politano all’84’, che era subentrato a Elmas a inizio ripresa.

Tifosi del Napoli contro Garcia

I tifosi del Napoli non hanno nascosto la loro frustrazione, soprattutto per le scelte di Garcia. Molti si sono espressi sui social media, criticando l’allenatore per aver sostituito Kvara con Zerbin e aver lasciato Lindstrom in panchina. Alcuni commenti che girano sul web includono:

“Questa squadra 3 mesi fa stracciava un campionato, come è possibile che adesso non ha la minima idea di cosa debba fare in mezzo al campo?”

“La soluzione è una, 3/4 senatori a muso duro contro Garcia e fargli capire che sta sbagliando. Lo fecero con Sarri…”

“Penso che il cambio Kvara Zerbin, che reputo una delle cose più sceme mai viste, avrà conseguenze nello spogliatoio.”

Il Dibattito

Mentre alcuni tifosi puntano il dito contro Garcia, altri ritengono che la dirigenza debba condividere parte della colpa. “L’anno scorso Kvaratskhelia non si è mai lamentato di una sostituzione e stasera invece sì, questi già sono campanelli d’allarme,” ha detto un tifoso.