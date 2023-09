Napoli, il gesto di Kvaratskhelia diventa virale

Durante Napoli-Genoa, Kvaratskhelia ha mostrato perplessità al momento della sostituzione con Zerbin. Il gesto verso Garcia è virale.

Notizie calcio Napoli – Sta facendo discutere il gesto di Khvicha Kvaratskhelia al momento della sostituzione durante Napoli-Genoa. L’esterno georgiano, al minuto 80, è stato richiamato in panchina da Rudi Garcia che ha mandato in campo al suo posto Alessio Zerbin.

Kvaratskhelia, con volto stupito, si è girato verso la panchina azzurra come a chiedere spiegazioni al tecnico. Il video dell’episodio, immortalato da Dazn, è presto diventato virale sui social network.

In molti hanno interpretato il gesto del georgiano come una manifestazione di insofferenza nei confronti della scelta di Garcia, con cui evidentemente Kvaratskhelia non era d’accordo.

Non sembrano esserci però reali attriti tra l’allenatore e il talento azzurro, protagonista fin qui di un avvio di stagione straordinario. Probabilmente solo un momento di stupore per il cambio in un match che il Napoli stava cercando di ribaltare.

Ma le immagini hanno acceso discussioni tra i tifosi partenopei: c’è chi parla già di un possibile “caso Kvaratskhelia-Garcia” e chi invece ridimensiona l’accaduto come semplice incomprensione momentanea.