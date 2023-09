Napoli, Garcia dopo il 2-2 col Genoa: “Colpa nostra, oggi i cambi hanno portato qualcosa”

Le dichiarazioni di Rudi Garcia dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa: “Pagata la poca concentrazione, ma reazione positiva”.

CALCIO NAPOLI. Pari in rimonta per il Napoli contro il Genoa, ma il 2-2 lascia l’amaro in bocca a Rudi Garcia. Il tecnico azzurro ha analizzato così il match del Ferraris: “La reazione c’è stata, il carattere lo abbiamo mostrato, ma sarebbe una bella idea mostrarle sin dall’inizio”.

Garcia non cerca alibi: “Anche se ci sono stati due episodi contro di noi, come il fallo su Anguissa sul primo gol e il fallo di mano su Olivera, è solo colpa nostra se ci sono stati due gol del Genoa”.

L’allenatore difende però i suoi: “So che le partite prima della Champions sono sempre difficili da gestire mentalmente. I calciatori pensano di essere al massimo, ma non c’erano con la testa”.

Sui cambi: “Oggi hanno portato qualcosa, a differenza di quanto visto con la Lazio. La luce è venuta dalla panchina, quindi questo è molto importante”.

Ora testa al Braga: “Dobbiamo fare meglio, già col Bologna dobbiamo essere protagonisti dall’inizio”. Garcia guarda avanti, l’esordio in Champions è vicino.