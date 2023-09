Genoa-Napoli, 2-2: Raspadori e Politano rimontano ed evitano la sconfitta

La Serie A torna di scena dopo la sosta nazionale che un altro match che promette emozioni, lo scontro tra Genoa e Napoli.

GENOA-NAPOLI LIVE – Il Napoli è pronto a ripartire dopo la pausa internazionale e la deludente sconfitta casalinga nell’ultima partita. La Serie A, ora giunta alla quarta giornata dell’edizione 2023-2024, vede gli azzurri affrontare il Genoa questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, Genova, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Garcia si è espresso con grande fiducia riguardo a Kvaratskhelia, affermando: “Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato il gol nel primo tempo con la Lazio per un po’ di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90′ con la Lazio, ma aver fatto 180′ con la Georgia è una buona notizia per noi.” L’allenatore punta quindi sul talento del georgiano per portare la sua magia nell’attacco del Napoli nella sfida contro il Genoa.

La sosta internazionale ha portato benefici alla squadra azzurra, consentendo a giocatori chiave di acquisire prezioso minutaggio con le rispettive nazionali. Garcia ha evidenziato l’importanza di questa opportunità: “Sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, come Cajuste, Kvara, Elmas, ha giocato molto e quindi ora è pronto.” Questa preparazione extra potrebbe dimostrarsi cruciale per il Napoli nella partita di oggi.

I PRECEDENTI – In Serie A, ci sono stati 50 precedenti tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris. Il bilancio di questi incontri è di 19 vittorie per il Genoa, 17 pareggi e 14 vittorie per il Napoli. L’ultima vittoria del Napoli risale al 29 agosto 2021 (1-2). L’ultimo pareggio risale al 21 settembre 2016 (0-0), mentre l’ultima sconfitta dei partenopei è del 6 febbraio 2021 (2-1). In totale, considerando andata e ritorno, ci sono stati 100 incontri tra Napoli e Genoa in Serie A, con un bilancio complessivo di 40 vittorie per i partenopei, 34 pareggi e 26 sconfitte, 146 gol fatti e 117 subiti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito le formazioni ufficiali del match;:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Sabelli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps. Allenatore: Alberto Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

LA DIRETTA LIVE DI GENOA-NAPOLI

6′ – Il Genoa cerca subito di sfondare dalla parte destra con un cross di Sabelli, conclusione alta di Gudmundson che era però in fuorigioco.

8′ – Elmas trova una breccia e mette una palla in mezzo per il taglio centrale di Osimhen, ma la retroguardia del Genoa riesce a respingere il pericolo.

14′ – Retegui tenta un tiro acrobatico in rovesciata, ma la sua conclusione finisce molto al di sopra della traversa.

30′ – Di Lorenzo si inserisce e tira, ma il suo tiro viene respinto da Bani.

31′ – Il Napoli guadagna una punizione dal limite, ottenuta da Kvara per fallo di De Winter. Il tiro cross di Mario Rui viene respinto da Martinez.

35′ – Kvaratskhelia a terra: interviene lo staff medico del Napoli

39′ GOL GENOA: è Bani a rompere il ghiaccio con una torsione vincente di testa su spizzata di De Winter dopo gli sviluppi di un corner. Rete confermata dal VAR.

è Bani a rompere il ghiaccio con una torsione vincente di testa su spizzata di De Winter dopo gli sviluppi di un corner. Rete confermata dal VAR. 45′ – Fine primo tempo

Secondo tempo di Genoa-Napoli

46′ – Inizia la seconda frazione di gara con il controllo da parte dei padroni di casa.

52′ De Winter va a terra, scatenando le proteste dei giocatori rossoblu che reclamano un calcio di rigore.

54′ Il Genoa sferra un bel contropiede che porta Sabelli ad affacciarsi sulla porta avversaria. La sua conclusione viene deviata in corner dalla difesa avversaria.

59′ RADDOPPIO GENOA – Retegui raddoppia il vantaggio con una magnifica girata nell’area piccola, sfruttando un assist impeccabile da parte di Strootman.

– Retegui raddoppia il vantaggio con una magnifica girata nell’area piccola, sfruttando un assist impeccabile da parte di Strootman. 65′ Osimhen si libera di Dragusin e scocca un tiro su Martinez in uscita. La difesa rossoblu interviene prontamente per spazzare via il pallone.

75′ GOL NAPOLI – Cajuste serve Raspadori che calcia sul primo palo con una conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Martinez.

– Cajuste serve Raspadori che calcia sul primo palo con una conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Martinez. 77′ – Politano si invola sulla destra, entra in area, ma improvvisamente inciampa sul pallone, perdendo l’opportunità di cercare il gol del pareggio.

84′ PAREGGIO NAPOLI – Conclusione al volo di Politano che si coordina alla perfezione e spara dentro per il gol del 2-2.

– Conclusione al volo di Politano che si coordina alla perfezione e spara dentro per il gol del 2-2. 86′ Brivido Napoli! Il Genoa vicinissimo al gol del 3-2 con cross di Gudmundson che mette in mezzo, ma non trova per un soffio Thorsby.

90′ 5′ minuti di recupero.

GENOA-NAPOLI, IL TABELLINO

MARCATORI: 39′ Bani, 59′ Retegui, 78′ Raspadori, 83′ Politano

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Saberlli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.