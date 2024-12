Di Marzio: “Danilo apre al Napoli. Si raffredda l’ipotesi Fagioli”

L’esperto di mercato rivela: il difensore brasiliano disponibile al trasferimento. Per l’attaccante azzurro richiesti 20 milioni. S

Il Napoli accelera per Danilo. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il difensore brasiliano della Juventus avrebbe aperto al trasferimento in azzurro, con il direttore sportivo Manna in pressing dopo l’infortunio di Buongiorno.

L’esperto di mercato di Sky Sport svela i dettagli: “Il Napoli continua a muoversi in vista del calciomercato invernale. La società di Aurelio De Laurentiis, momentaneamente seconda in Serie A, vorrebbe consegnare ad Antonio Conte un difensore in più per la seconda parte di stagione”.

Un interesse concreto quello per l’ex capitano bianconero: “L’ex capitano della Juventus, centrale nel progetto di Massimiliano Allegri e finito invece ai margini in quello di Thiago Motta, ha già dato l’apertura al ds Manna, che lo conosce bene dai tempi in cui ha lavorato alla Juventus”. Un eventuale arrivo di Danilo escluderebbe quello di Biraghi, in uscita dalla Fiorentina.

Di Marzio ha poi fatto il punto sulla situazione Raspadori: “La Juventus è interessata all’attaccante, che in questa prima parte di stagione ha ricoperto un ruolo minimale nelle gerarchie di Conte. I partenopei valutano il classe 2000 non inferiore ai 20 milioni di euro, anche eventualmente per un prestito con obbligo di riscatto”. Si raffredda invece la pista Fagioli, mentre resta viva l’ipotesi di uno scambio con Pellegrini della Roma.