Da Raspadori a Mario Rui: chi lascia il Napoli a gennaio

Diversi calciatori potrebbero lasciare il club a gennaio. Juventus e Roma su Raspadori, Spinazzola e Folorunsho nel mirino della Fiorentina.

Il Napoli si prepara a un gennaio movimentato. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà gestire diverse situazioni in uscita, con sei calciatori che potrebbero lasciare il club partenopeo.

La redazione di TMW fa il punto della situazione: “Il più ambito è certamente Giacomo Raspadori, oggetto del desiderio di Juventus e Roma, con i bianconeri che lo stanno corteggiando da tempo. Da non dimenticare anche Michael Folorunsho, su cui è forte l’interesse della Fiorentina, che vorrebbe inserire in un unico affare anche Leonardo Spinazzola”.

Situazione delicata anche per Mario Rui e Zerbin. Il portale specializzato rivela: “Quasi certi gli addii di Mario Rui, fuori lista e in rottura con la società, e Alessio Zerbin, finito ai margini del progetto. Per l’attaccante ci sono Lecce, Empoli e Monza, con i salentini che lo chiedono come indennizzo per Hasa”.

Infine, gli ultimi due casi da risolvere: “Restano da chiarire le situazioni di Rafa Marin e Giovanni Simeone: il difensore, che ha collezionato solo 2 gettoni in Coppa Italia, piace al Como, l’attaccante invece è apprezzato da molti, ma difficilmente si muoverà”, conclude TMW.