Napoli-Lazio, sfida dai grandi indizi? Sui social: “Azzurri non da primo posto”

La Lazio vince al Maradona contro il Napoli. Sui social partono le prime riflessioni ‘pesanti’ per la squadra di Rudi Garcia.

La Lazio vince 2-1 sul campo del Napoli nella terza giornata di Serie A e ottiene la prima vittoria stagionale. Un successo che sa di impresa per i biancocelesti, capaci di imporsi contro i campioni d’Italia. Mattatore della sfida è Luis Alberto, autore dell’assist per il primo gol di Kamada e del momentaneo vantaggio con un tocco sopraffino di tacco sotto porta. Inutile per il Napoli la rete del momentaneo 1-1 firmata da Zielinski.

La squadra di Rudi Garcia, reduce da due vittorie consecutive, deve dunque arrendersi davanti al proprio pubblico e incassa la prima sconfitta del campionato. Un ko che fa gioire Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro tornato al Maradona da avversario. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la Lazio punisce gli azzurri con Kamada e porta a casa tre punti preziosi.

Il Napoli resta fermo a 6 punti dopo il ko interno, ma sui social spuntano i primi commenti ‘pesanti’ per la compagine di Rudi Garcia come il seguente:

#NapoliLazio di ieri sera da dei grandi indizi, #Napoli che dal centrocampo in giù fa realmente tanta fatica, perde i riferimenti facilmente e si mostra per quello che è, una squadra non da primo posto. #JuanJesus buona riserva, non può fare il titolare e non lo si scopre ieri”.

Di seguito il tweet:

https://twitter.com/andreaapernicee/status/1698264464364064782?s=20