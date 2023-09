Il gol di Zielinski infiamma il Maradona: la reazione di Osimhen è sorprendente

Il Napoli sotto di un gol riesce a pareggiare con Piotr Zielinski. La rete scatena la reazione di Victor Osimhen.

Al 32° minuto di Napoli-Lazio, Piotr Zielinski ha trovato il gol del pareggio dopo la rete di Luis Alberto per i biancocelesti. Il centrocampista polacco, con un preciso tiro da fuori area deviato da Romagnoli, ha battuto Provedel ristabilendo la parità.

Molto significativa è stata però la reazione di Victor Osimhen subito dopo la rete: il nigeriano è corso a riprendere il pallone dalla rete per riportarlo rapidamente a centrocampo, incitando i compagni a non perdere tempo e a rimettersi in gioco.

Il gesto di Osimhen dimostra la mentalità di un vero leader, desideroso solamente di vincere senza perdersi in festeggiamenti superflui. L’attaccante vuole bissare il fantastico campionato della passata stagione, trascinando ancora il Napoli verso grandi traguardi.

La sfida del Maradona, con oltre 50.000 spettatori sugli spalti, è ancora vivissima. Gli azzurri cercheranno in tutti i modi i 3 punti contro la Lazio, e Osimhen sarà sicuramente tra i protagonisti con la sua fame di vittoria.