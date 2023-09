Rudi Garcia ammonito durante Napoli-Lazio: il tecnico ‘sorpreso’ dalla decisione dell’arbitro

Nel corso del primo tempo di Napoli-Lazio, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo nei confronti del tecnico Rudi Garcia.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, è stato ammonito dall’arbitro durante il primo tempo della partita contro la Lazio valida per la terza giornata di Serie A. Al 34esimo minuto il direttore di gara Colombo si è avvicinato alla panchina azzurra ed ha estratto il cartellino giallo nei confronti del tecnico francese.

Il motivo della sanzione è da ricercare nelle reiterate proteste di Garcia, ritenute troppo veementi e prolungate dal quarto uomo che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. L’allenatore del Napoli è apparso contrariato e sorpreso dalla decisione.

Nella conferenza stampa della vigilia, Rudi Garcia aveva definito il match contro la Lazio “uno scontro diretto con posta in palio importante”, dichiarando l’intenzione degli azzurri di “sfruttare l’occasione per prendere un vantaggio in classifica”. L’ammonizione non rallenterà certamente la verve e la grinta del tecnico francese, determinato a portare i 3 punti a casa.