LIVE – Napoli-Lazio: Un solo cambio per Garcia, Kvara torna titolare

Live, Napoli e Lazio si affrontano nel big match della 3a giornata di Serie A. La sfida dello stadio Maradona mette di fronte due squadre con obiettivi e umori diversi.

Il palcoscenico è pronto per un incontro entusiasmante: il Napoli campione d’Italia in carica, guidato da Rudi Garcia, sfida la Lazio di Maurizio Sarri nel big match della 3ª giornata di Serie A. Con il Napoli a punteggio pieno dopo due giornate e la Lazio ancora a zero, questa partita promette di essere un affare ad alta posta.

Ottimo Inizio del Napoli

Il Napoli ha avuto un inizio di stagione da sogno, assicurandosi 6 punti nelle prime due partite e condividendo la vetta della classifica con Milan, Inter e Verona. La loro difesa è stata particolarmente impressionante, consentendo solo due tiri nello specchio, il minor numero nel campionato. Inoltre, sono a pari merito con il Milan per il maggior numero di tiri effettuati, con 13.

Lazio: Inizio in Salita

Dall’altra parte, la Lazio ha avuto un inizio difficile, subendo due sconfitte consecutive e trovandosi in fondo alla classifica con zero punti. Tuttavia, la storia è dalla loro parte; la Lazio non ha mai perso le prime tre partite consecutive in Serie A.

Statistiche Testa a Testa

Nei 67 precedenti incontri di Serie A giocati in casa del Napoli, i padroni di casa conducono con 34 vittorie, 22 pareggi e 11 sconfitte. Nonostante ciò, la Lazio è riuscita a strappare una vittoria per 1-0 nel loro incontro più recente allo Stadio Maradona, grazie a un gol decisivo di Vecino. Questa vittoria ha interrotto una serie positiva del Napoli contro la Lazio che durava dalla stagione 2015/16 (6 vittorie e un pareggio in 7 partite).

Giocatori da Osservare

Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, ha iniziato la nuova stagione in grande forma, segnando tre gol nelle prime due partite. Dall’altra parte, Ciro Immobile della Lazio è pronto a giocare la sua 300ª partita in tutte le competizioni per il club, avendo partecipato direttamente a ben 246 gol nelle sue prime 299 presenze (197 reti e 49 assist).

NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire Napoli-Lazio in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili, quali tablet, smartphone, iPad e iPhone, scaricando l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Dopo il fischio finale, si potranno vedere gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE