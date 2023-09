Sarri non dimentica il suo passato azzurro: ‘Juventus? Provo più emozioni a Napoli che a Torino”

Prima del calcio d’inizio tra Juventus e Lazio, il tecnico Maurizio Sarri ha condiviso le sue impressioni ricordando il suo passato a Napoli.

Poco prima del calcio d’inizio di Juventus e Lazio, gara valida per la quarta giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha preso un momento per riflettere sulle sfide e le emozioni che lo legano al calcio italiano. Durante un’intervista rilasciata a DAZN poco prima del fischio iniziale, Sarri ha condiviso i suoi pensieri sulle settimane nazionali e le aspettative per la partita.

“Le settimane nazionali sono sempre particolari”, ha commentato Sarri, “ci siamo dedicati ai nuovi giocatori che sono rimasti e fino a giovedì non abbiamo potuto fare molto. In questo momento, dobbiamo trovare una dimensione e cercare di mantenere la continuità, poi potremo pensare alle prossime partite.”

Il tecnico ha sottolineato l’importanza della personalità e dell’umiltà della squadra, esprimendo la sua aspettativa che i suoi giocatori mostrino lo stesso impegno visto nell’ultima partita contro il Napoli. Tuttavia, è stato un commento sulla sua esperienza personale a Torino a catturare l’attenzione.

Sarri ha dichiarato: “Quando si tratta di emozioni, devo dire che le provo di più a Napoli che qui. Ho trascorso una stagione qui, di cui metà a porte chiuse, quindi non è stata un’esperienza così lunga. Di conseguenza, ho sperimentato molte meno emozioni rispetto al mio tempo a Napoli.“

Sarri ha allenato il Napoli prima di unirsi alla Juventus, ed è chiaro che il suo cuore è rimasto legato a questa città e al suo club.