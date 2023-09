Raspadori e Politano, gli uomini di Spalletti salvano il Napoli

Raspadori e Politano, entrambi allenati da Spalletti in nazionale, sono stati i protagonisti che hanno salvato il Napoli da una sconfitta certa.

Notizie calcio Napoli – Otto minuti di pura magia. Questo è quanto è bastato a Raspadori e Politano per cambiare il destino di una partita che sembrava già persa per il Napoli. Ma questi otto minuti di brillantezza possono davvero oscurare i problemi più profondi che affliggono la squadra?

Raspadori e Politano: L’Isola Felice in un Mare di Confusione

Raspadori e Politano sono stati gli unici a mostrare grinta e determinazione, a differenza del resto della squadra che sembrava smarrita sul campo. Raspadori, in particolare, ha dimostrato di essere un talento d’area di rigore, mentre Politano ha colpito, pareggiando la partita in stile Hugo Sanchez. Ma questi lampi di genialità possono davvero compensare per una prestazione complessivamente deludente?

Garcia: Un Tecnico Sotto Esame

Rudi Garcia è al centro delle critiche. La sua decisione di sostituire Kvaratskhelia con Zerbin al novantesimo ha sollevato più di un sopracciglio. E non è l’unico problema. La squadra sembra aver perso la sua identità, mostrando zero geometrie, zero idee e zero palleggio.

Problemi da Risolvere

Oltre alla crisi di identità, il Napoli ha altri problemi da affrontare. La linea difensiva, anche in assenza del miglior Rrahmani, ha concesso due gol. Inoltre, la gestione delle palle per Osimhen lascia a desiderare. Come può una squadra non valorizzare due dei suoi migliori giocatori?

Garcia ha molto su cui riflettere

Il pareggio contro il Genoa potrebbe essere visto come un punto guadagnato, ma in realtà sottolinea i problemi più profondi che affliggono il Napoli. Raspadori e Politano possono aver salvato la squadra da una sconfitta, ma non possono salvare una stagione. Garcia ha molto su cui riflettere e poco tempo per farlo. Il Napoli è una squadra con una crisi di gioco evidente, e le soluzioni devono arrivare rapidamente se si vuole mantenere vive le ambizioni per la stagione.