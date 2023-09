Napoli, Parlato: “Garcia corre un rischio, accadde con Sarri e Spalletti”

Parlato mette in guardia il Napoli di Garcia: “C’è il rischio di involuzione come accaduto con Sarri e Spalletti”.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il pareggio per 2-2 sul campo del Genoa nella prima trasferta stagionale accende qualche campanello d’allarme in casa Napoli. Il giornalista Manuel Parlato, presente a Marassi per SportItalia, mette in guardia gli azzurri: “C’è il rischio di involuzione come già successo con Sarri e Spalletti”.

Secondo Parlato il problema non è il punto guadagnato, ma la involuzione di squadra e singoli: “Sembra una squadra molto diversa rispetto a un anno fa”. L’inviato critica il lavoro di Garcia: “Doveva motivare, invece ha tolto certezze ad una delle squadre più belle della storia in pochi mesi”.

In conclusione, un messaggio all’allenatore francese: “Siamo a un bivio, è successo con Sarri e Spalletti, succederà anche con Garcia? Lui deve assolutamente rigenerare questo Napoli”. I segnali dell’involuzione ci sono, starà al tecnico intervenire prima che sia troppo tardi.