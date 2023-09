Il Mattino: Garcia a un passo dal rogo. Da tempo non si vedeva un Napoli così brutto

Il Mattino critica la prestazione del Napoli contro il Genoa. Il tecnico Garcia è messo sotto accusa e la squadra campione d’Italia sembra lontana dai suoi standard.

CALCIO NAPOLI. Napoli, è ora di svegliarsi. Questo è il messaggio chiaro e inequivocabile che Il Mattino lancia al club partenopeo e al suo tecnico, Garcia, dopo la deludente prestazione a Marassi contro il Genoa.

Un Pareggio che Non Convince

Sì, il Napoli ha recuperato da uno svantaggio di 2-0, pareggiando la partita con due gol lampo di Raspadori e Politano. Ma questi otto minuti di “orgoglio”, come li definisce Il Mattino, non possono e non devono oscurare una prestazione altrimenti incolore e priva di mordente. “Non c’è traccia dei campioni d’Italia,” tuona il quotidiano.

Garcia: Da Eroe a Zero?

Garcia, l’uomo che dovrebbe guidare il Napoli alla conquista dello scudetto bis, è ora sul banco degli imputati. La sua squadra sembra aver perso quella grinta e quella voglia che l’avevano contraddistinta la scorsa stagione. “Questa è una ciurma che, dopo tanta gloria, ha bisogno di motivazioni forti,” scrive Il Mattino, sottolineando come il tecnico sia “a un passo dal rogo”:

“Garcia è arrivato davvero a un passo dal rogo, ma si sente ancora in lontananza il rumore delle fascine che iniziano ad ammassarsi: questa è una ciurma che, dopo tanta gloria, ha bisogno di motivazioni forti per raschiare il meglio dalla propria anima. E non le ha mostrate ieri notte a Genova”.

Champions League: Ultima Spiaggia o Nuovo Inizio?

Con una sfida europea all’orizzonte, il Napoli ha poco tempo per rimettersi in sesto. La domanda è: riuscirà Garcia a spronare i suoi uomini a dare il meglio di sé in una competizione che non perdona errori?

Bivio

Il Napoli è a un bivio. O ritrova la sua vera identità e il suo spirito combattivo, o rischia di perdere molto più di una partita. Il Mattino ha lanciato il suo avvertimento, e ora tocca al club e a Garcia rispondere sul campo. Il tempo stringe, e la pazienza dei tifosi è al limite. Sarà interessante vedere come il Napoli affronterà le prossime sfide, a cominciare dalla Champions League. Il futuro del club e del suo tecnico potrebbe dipendere da esse.