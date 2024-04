Napoli ancora beffato dagli errori arbitrali: è ora di commissariare l’AIA?

Dopo l’ennesimo weekend di sviste e favoritismi arbitrali, si leva il coro di chi chiede il commissariamento dell’AIA per porre fine all’inaccettabile accanimento verso il Napoli.

Altro che eccellenza dell’arbitraggio italico invidiato nel mondo. In qualsiasi altro paese l’AIA sarebbe stata commissariata seduta stante dopo il nefando arbitraggio di Rapuano nella Supercoppa d’Arabia fra Inter e Napoli offerta in visione al mondo intero.

Qui da noi non si comprende ancora cos’altro deve accadere dopo il massimo che Massimi ha concesso al Milan contro il Lecce prima che l’AIA sia definitivamente messa in condizione di non più nuocere. Dopo l’ennesimo week end infuocato dagli obbrobri arbitrali al duo Napolipiu.com – Ziliani si è unito pure Maurizio Pistocchi nel chiedere ancora una volta il commissariamento dell’AIA. Non siamo soli dice un vecchio proverbio!

Ormai pare che si giochi dal quarto posto in poi visto la marea di errori arbitrali che investono le squadre che affrontano il trio delle meraviglie di Milano e Torino. Il presidente pugliese Sticchi Damiani ha applaudito, si è alzato e se n’è andato ma sarebbe il caso che nelle sedi opportune si facessero valere le proprie ragioni.

Ma se Juventus, Inter e Milan sentitamente ringraziano, continua a capitare di tutto al Napoli nell’assoluto silenzio mediatico. A Monza è successo per la diciannovesima volta, la nona consecutiva, che gli azzurri se la sono vista brutta con l’arbitro di turno. Dopo lo scandaloso arbitraggio di Pairetto (Napoli – Atalanta) non ci ha fatto mancare nulla neanche Doveri, con i giocatori azzurri ancora una volta presi a botte dagli avversari ancora una volta rimasti impuniti.

Incredibili i due calci di rigore, due, solari che l’arbitro internazionale di Roma si è perso inspiegabilmente in quel di Monza. Ora passano a 16 i rigori negati ai partenopei in 31 gare di campionato. Si provi a fare appena qualche calcolo per rendersi conto quale sarebbe stata la classifica del Napoli senza il quasi scientifico accanimento arbitrale subito.

In uno sport, come il calcio, caratterizzato soprattutto da episodi quale posizione in classifica generale occuperebbe una squadra non penalizzata in 19 circostanze e non privata di 16 calci di rigore.

