Rigori negati al Napoli: la verità sulle decisioni arbitrali

Rigori negati al Napoli, il caso si allarga. Anche Tremolada penalizza gli azzurri.

Il conteggio dei rigori negati agli azzurri in questo campionato raggiunge numeri preoccupanti.

Disastro Tremolada. Ma prendersela con l’arbitro vapriese significa non affrontare il problema arbitrale che da anni affligge il campionato italico di calcio. Dopo i disastri della passata stagione nulla è cambiato.

Nemmeno le gesta arbitrali offerte al mondo da Rapuano in Supercoppa d’Arabia hanno scosso l’ambiente calcistico e arbitrale.

Gli arbitri sotto accusa: tutti gli errori contro il Napoli

Siamo appena giunti alla nona di campionato e non si comprende cos’altro devono farci vedere gli arbitri. Ancora non basta quanto combinato da Guida in Juventus – Roma e Lecce – Parma? Non basta quanto combinato da Pairetto in Monza – Inter e Fiorentina – Milan?

Senza dimenticare Zufferli, Milan – Lecce, La Penna, Monza – Roma, e Chiffi per Milan – Udinese, non è bastato quanto non fatto da Marinelli in Juventus – Cagliari e quanto non visto da Sacchi, e VAR, in Juventus – Lazio?

Certo di tanto in tanto il designatore si amareggia ma si pensi alle tante amarezze patite dai tifosi e sportivi napoletani per gli arbitraggi subiti dal Napoli fin dalla prima giornata.

Tremolada e i rigori negati Napoli

L’ultima impresa di Tremolada al Maradona in Napoli – Lecce è solo il quinto arbitraggio negativo subito dal Napoli in appena nove giornate di campionato. Un obbrobrio arbitrale considerando il sesto calcio di rigore negato agli azzurri.

Var e rigori negati al Napoli: il silenzio inquietante

A proposito qualcuno faccia sapere a DZAN che anche da questi parte si paga per vedere le partite del Napoli e i falli alla Banda su Politano non si interpretano ma si puniscono col calcio di rigore.

Inspiegabile il mancato intervento del VAR. Per la cronaca è già la seconda volta che Tremolada nega un rigore evidente al Napoli. Era già capitato in Napoli – Parma, III giornata, col fallo di Almqvist su Simeone.

Sempre per la cronaca è la seconda volta che Meraviglia e Abisso non richiamano l’arbitro di campo su evidenti falli da rigore. Era già accaduto in Napoli – Monza (VI) e Napoli – Como, VII.

©Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com