Napoli-Lecce, il Corriere dello Sport: “Era rigore su Politano!”

Il mancato rigore su Politano riaccende le polemiche sulle decisioni arbitrali al Maradona

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: il Napoli è stato penalizzato da una decisione arbitrale discutibile nella sfida contro il Lecce. Sotto accusa l’operato del direttore di gara Tremolada, che non ha concesso un calcio di rigore agli azzurri per l’intervento di Banda su Politano.

L’episodio incriminato si è verificato nel secondo tempo, quando sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Banda è intervenuto in maniera scomposta sul numero 21 azzurro. Il VAR, chiamato a valutare l’azione, ha confermato la decisione presa sul campo dal direttore di gara, scatenando le proteste della squadra di Antonio Conte.

La decisione appare ancora più controversa se confrontata con due precedenti recenti: il caso Baldanzi in Monza-Roma e il rigore fischiato proprio su Politano in Empoli-Napoli. Il metro di giudizio utilizzato in quelle occasioni avrebbe dovuto portare alla concessione del penalty anche in questo caso.

Lo stadio Maradona ha manifestato il proprio disappunto, mentre il tecnico Conte ha protestato vivacemente dalla panchina. Un episodio che potrebbe pesare nell’economia del campionato azzurro e che riaccende il dibattito sull’uniformità dei giudizi arbitrali in Serie A.

