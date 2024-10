Napoli-Lecce, rigore negato agli azzurri: Banda abbatte Politano, per Tremolada e il Var tutto regolare | VIDEO

Ennesimo episodio dubbio per gli azzurri in una stagione caratterizzata da decisioni arbitrali controverse

L’ennesima decisione arbitrale discutibile colpisce il Napoli nella sfida contro il Lecce. Al Maradona va in scena un episodio destinato a far discutere, l’ennesimo di una stagione tormentata dal punto di vista arbitrale per gli azzurri.

Napoli-Lecce: Clamoroso rigore negato agli azzurri

Minuto 60 della ripresa: Matteo Politano anticipa nettamente Lameck Banda in area di rigore giallorossa. Il contatto è evidente, con l’esterno del Lecce che travolge l’attaccante azzurro. L’arbitro Tremolada lascia proseguire tra le proteste del Napoli e dei suoi tifosi.

Il silent check del VAR

Il VAR Abisso effettua il controllo silenzioso dell’azione ma non richiama il direttore di gara all’on-field review. Una decisione che fa discutere, considerando la dinamica dell’azione e il netto anticipo di Politano sul pallone prima del contatto con Banda.

Sei rigori negati al Napoli



Le statistiche non sorridono al Napoli: con quello di oggi salgono a 6 i rigori negati agli azzurri nel corso di questa stagione. Un dato che preoccupa e che solleva interrogativi sulla gestione arbitrale delle gare dei partenopei.

La moviola

Gli esperti di moviola sono concordi: il contatto di Banda su Politano è negligente e presenta gli estremi per la massima punizione. Solitamente questi episodi vengono lasciati alla sensibilità dell’arbitro in campo, ma il VAR può intervenire in caso di chiaro ed evidente errore. Oggi, ancora una volta, la tecnologia non è stata dalla parte degli azzurri.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda e le eventuali decisioni del Giudice Sportivo. Restate connessi su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti e le reazioni post-partita.