Striscione della Curva B durante Napoli-Lecce: “Ultras no business”

Il cuore pulsante del tifo azzurro manda un messaggio chiaro durante il match contro i salentini

La Curva B del Maradona torna a far sentire la propria voce. Durante Napoli-Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A, gli ultras azzurri hanno esposto uno striscione dal messaggio inequivocabile: “Ultras no business“.

Una presa di posizione forte quella del tifo organizzato, che arriva dopo i fatti di Milano. Il messaggio della Curva sembra indirizzato alle tifoserie organizzate di Inter e Milan. La polizia ha arrestato 19 persone, membri delle curve Nord e Sud del Meazza, nell’ambito di un’indagine che ipotizza una doppia associazione a delinquere.

Non è la prima volta che il settore più caldo del Maradona esprime il proprio dissenso attraverso gli striscioni. Già nelle scorse settimane la Curva B aveva manifestato il proprio malcontento per le critiche piovute sul mondo ultras.