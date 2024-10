“Per me il rigore era netto”: Buongiorno svela le parole di Conte

Il difensore azzurro racconta i momenti chiave della vittoria contro il Lecce

Le parole di Alessandro Buongiorno fotografano alla perfezione il momento del Napoli. Il difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo la vittoria contro il Lecce, ha analizzato gli episodi chiave del match, rivelando anche un importante retroscena su Conte.

“All’intervallo il mister ci ha calmato”, svela Buongiorno. “La voglia di fare gol era tanta, ma in queste partite chiuse serviva pazienza“. Un intervento, quello di Conte, che ha cambiato il volto della partita, culminata con il gol decisivo di Di Lorenzo.

Sul capitano azzurro, Buongiorno non ha dubbi: “Giovanni è un punto di riferimento costante, sia in allenamento che in partita. Tutti lo seguiamo perché ci aiuta tantissimo“.

La vittoria di oggi porta la firma di una squadra sempre più solida: “Il Napoli non perde in casa da 5 partite, vogliamo assolutamente continuare così“. Ma c’è un episodio che fa discutere: “Per me il rigore era netto, avranno avuto i loro motivi per valutare diversamente“.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: “Martedì abbiamo il Milan, dobbiamo recuperare energie”. Il calendario si fa intenso, ma questo Napoli ha dimostrato di avere le spalle larghe: “Le prossime saranno partite toste, ma siamo pronti”.

“Una cosa che non deve mancare è lo spirito”, conclude Buongiorno. “Il modo in cui ci alleniamo, in cui siamo uniti, in cui arriviamo alla partita stanno facendo la differenza. Stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono”.

Seguite napolipiu.com per tutti gli approfondimenti sul match e le ultime novità in vista della sfida contro il Milan.