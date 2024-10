Conte svela il dialogo con Ngonge: “Gli ho detto questo dopo il giallo”. Neres conquista tutti

Il tecnico del Napoli racconta il retroscena sul colloquio con l’esterno belga durante il match

Antonio Conte ha elogiato la prestazione dei suoi esterni offensivi nel post partita di Napoli-Lecce. In conferenza stampa il tecnico azzurro ha espresso particolare soddisfazione per David Neres e Cyril Ngonge, entrambi titolari per la prima volta.

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha svelato un interessante retroscena. Il tecnico azzurro ha raccontato il dialogo con Cyril Ngonge dopo un momento cruciale della partita.

“Ngonge sta crescendo tantissimo dal ritiro ad oggi“, ha sottolineato Conte. “Dopo l’ammonizione ho apprezzato particolarmente la sua intelligenza. In una situazione di ripartenza avrebbe potuto rischiare il secondo giallo, ma è stato super-intelligente a gestirla. Gliel’ho detto subito: deve continuare così“.

Anche David Neres ha conquistato la fiducia del mister. “È un calciatore che determina“, ha spiegato Conte, “possiede qualità uniche nella nostra rosa. La sua capacità di saltare l’uomo da fermo e creare superiorità numerica è un’arma fondamentale per il nostro gioco“.

La prestazione dei due esterni conferma la bontà delle scelte di mercato del Napoli. “Sono tutti coinvolti nel progetto”, ha concluso il tecnico salentino, “e ognuno avrà le sue opportunità”. Una gestione che sta portando i suoi frutti, con la squadra che cresce di partita in partita.

