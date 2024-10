Cosa dice Conte a Dogoru? Il gesto del tecnico accende il calciomercato

Il tecnico azzurro si intrattiene a fine partita con il giovane terzino del Lecce, obiettivo di mercato dei partenopei

Un gesto che non è passato inosservato. Antonio Conte, dopo il triplice fischio di Napoli-Lecce, si è avvicinato a Patrick Dorgu per un breve ma significativo colloquio. Il tecnico azzurro, sempre più centrale nel progetto Napoli, ha dedicato alcuni istanti al talentuoso terzino salentino, già nei radar del club partenopeo.

Non è un mistero che il Napoli segua con interesse il giovane calciatore del Lecce. Dorgu, che ha ben figurato al Maradona, rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano per il ruolo di esterno sinistro.

Il dialogo tra Conte e il giocatore giallorosso non è sfuggito alle telecamere, nel video si vede conte sussurrare “ti chiamo io” . Le immagini alimentano inevitabilmente le voci di mercato. Il comandante azzurro, sempre attento ai giovani talenti, potrebbe aver già individuato in Dorgu un rinforzo ideale per gennaio.

Solo il tempo dirà se questo breve scambio di battute nascondeva un interesse concreto o era semplicemente un momento di sportività tra due protagonisti del match. Nel frattempo, i tifosi del Napoli sognano l’ennesimo colpo di prospettiva.