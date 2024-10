Milan-Napoli gratis su DAZN: come vedere la partita in streaming

Tutto su come vedere gratuitamente in streaming Milan-Napoli su DAZN

DAZN trasmetterà Milan-Napoli gratuitamente in streaming martedì 29 ottobre alle 20:45. Per la prima volta dopo 27 anni, una partita di Serie A sarà visibile in chiaro, senza necessità di abbonamento. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questo storico big match.

Milan-Napoli in chiaro su DAZN: come vedere gratis il big match di Serie A

La decima giornata del campionato italiano si prepara a scrivere una pagina storica: martedì 29 ottobre alle 20:45, il big match di Serie A tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Un evento che non si verificava dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu Juventus-Sampdoria allo stadio Delle Alpi.

Una svolta storica per la Serie A in chiaro

Grazie al pacchetto “Try and Buy” dei diritti TV acquisiti da DAZN per la trasmissione del campionato di Serie A fino al 2029, la piattaforma ha la possibilità di trasmettere gratuitamente fino a 5 partite stagionali. Milan-Napoli è la prima scelta per questa iniziativa, volta ad accendere ancora di più la passione calcistica tra i tifosi italiani.

Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN

Per assistere gratuitamente al big match, segui questi semplici passaggi:

Registrazione gratuita: Accedi al sito dazn.com e seleziona uno degli eventi nella sezione “Contenuti Gratuiti“. Inserisci il tuo nome, cognome e indirizzo email per creare un account gratuito. Accesso alla partita: Dopo la registrazione, seleziona l’evento Milan-Napoli tra i contenuti disponibili gratuitamente. Dispositivi compatibili: Potrai seguire la partita su Smart TV, computer, tablet o smartphone, garantendoti la massima flessibilità.

Nota: L’offerta sarà valida per i primi due milioni di utenti non abbonati che accederanno alla piattaforma.

Orario e dettagli della diretta streaming Milan-Napoli

Inizio diretta: ore 19:45 con il pre-partita

Calcio d’inizio: ore 20:45

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Bordocampo: Diletta Leotta

Post partita: DAZN Serie A Show con Giorgia Rossi

Perché DAZN trasmette Milan-Napoli gratis?

L’iniziativa fa parte del pacchetto “Try and Buy” di DAZN, che prevede la trasmissione gratuita di 5 partite di Serie A nella stagione 2024. “Vogliamo portare il grande calcio italiano a tutti i tifosi”, ha spiegato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, “questa è un’opportunità straordinaria per gli appassionati”.

FAQ: domande frequenti su Milan-Napoli gratis su DAZN

Serve la carta di credito per vedere Milan-Napoli su DAZN? No, non è richiesta alcuna carta di credito. Basta la registrazione gratuita.

Su quali dispositivi si può vedere Milan-Napoli gratis? La partita sarà visibile su tutti i dispositivi compatibili con DAZN: Smart TV, smartphone, tablet e computer.

Cosa succede dopo la visione gratuita? L’account gratuito resterà attivo solo per questa partita. Per vedere altre partite sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Come prepararsi alla visione di Milan-Napoli su DAZN

Accedere al sito DAZN prima del 29 ottobre Registrarsi con email, nome e cognome Verificare la connessione internet (consigliati almeno 8Mbps) Collegarsi alla piattaforma dalle 19:45 per il pre-partita

La diretta streaming gratuita di Milan-Napoli rappresenta una svolta storica per il calcio italiano. L’ultima partita di Serie A trasmessa in chiaro risale al 1996, quando la Juventus affrontò la Sampdoria allo stadio Delle Alpi.

Articolo aggiornato il 25/10/2024: Segui napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Milan-Napoli e le altre notizie del calcio italiano.