Classifica senza errori arbitrali 8° giornata serie A 2024 – 2025. Media intolleranti verso il Napoli

Media in Pressing su Napoli: Polemiche Strumentali Dopo Empoli

Notizie calcio Napoli – Ennesima giornata negativa per gli arbitri del già amareggiato Rocchi. Succede di tutto e di più a Milano e Torino fra il generalizzato imbarazzo mediatico.

Ma la vittoria del Napoli a Empoli ha lanciato un salvagente ai media italici, da sempre intolleranti verso gli azzurri e il Meridione in generale. I gravi fatti arbitrali (VAR compresi) di Milano e Torino, già abbondantemente sfumati tra telecronache, cronache e moviole annesse sono passate quasi in secondo piano per dare spazio alle strumentali polemiche sull’impeccabile arbitraggio di Empoli.

Una sorta di mal comune mezzo gaudio per attenuare i disastri arbitrali di Milano e Torino e dare vita alla solita campagna mediatica anti Napoli. Il solito giochetto mediatico che Carlo Alvino evidenzia molto bene: “Fare “caciara” sul rigore NETTO assegnato al Napoli fa parte di quel solito giochino del ‘tutti colpevoli nessun colpevole’ al quale, una parte di sedicenti opinionisti e pseudo addetti ai lavori, vuole per forza iscrivere il club azzurro. La storia del calcio italiano (purtroppo) dice ben altro rispetto a questi quattro maître à penser da strapazzo!“.

Ma come si fa a mettere in discussione il sacrosanto rigore assegnato al Napoli con i gravi fatti arbitrali di Milano e Torino?

Gli Errori Arbitrali di Milano e Torino

Milan-Udinese 1-0, Chiffi (Mariani – La Penna) E’ furia Udinese sull’arbitraggio di Chiffi . Al 59’ è negato un rigore all’Udinese per fallo di Pavlovic su Kabasele. Nella circostanza Chiffi non è richiamato al monitor per rivedere l’episodio. Nel finale (97’) è invalidato il gol di Kabasele che avrebbe dato il pareggio agli ospiti. Chiffi viene richiamato dalla sala VAR per valutare la posizione di fuorigioco passivo di Ekkelenkamp. La rete è invalidata.Per la cronaca, in Monza – Inter (IV giornata) il VAR non aveva richiamato Pairetto al monitor per valutare se fosse attiva o meno la posizione di fuorigioco di Arnautovic sul gol del pareggio interista segnato da Dumfries.

Subito al lavoro dopo i fatti di Udinese – Inter ne combina di tutti i colori Sacchi di Macerata, peggio assistito da Di Paolo E Guida nella sala VAR. E’ furia Lazio ma i tre punti, come accaduto all’Udinese col Milan, vanno alla Juventus.Al 22’ è espulso Romagnoli. Il romanista interviene in scivolata e prende Kalulu lanciato verso la porta ma Sacchi non ravvede infrazioni e fa proseguire il gioco. Il VAR richiama l’arbitro e dopo l’on field review espelle Romagnoli per fallo da ultimo difendente in chiara occasione da rete.All’83’ succede di tutto per la mancata espulsione di Douglas Luiz che colpisce volontariamente Patric alla schiena. Sacchi non se ne accorge e il VAR inspiegabilmente non interviene. Si era ancora sul punteggio di 0 a 0 e Douglas Luiz resta in campo. All’85’ passa in vantaggio la Juventus con l’autorete di Gila e al 90’ è ancora graziato dal cartellino rosso Douglas Luiz. Il duro intervento su Rovella è da cartellino rosso ma Sacchi ammonisce soltanto il giocatore bianconero. Nemmeno stavolta si fanno sentire dalla sala VAR.

Lecce-Fiorentina 0-6, Fourneau (Marini – Pairetto)

Al 79’, Ranieri è stato graziato dal cartellino rosso dopo aver colpito Krstovic al volto. Marini e Pairetto, dal VAR, non hanno richiamato Fourneau al monitor.

Il gol dell’1-0 del Cagliari è nato da una punizione che avrebbe dovuto essere assegnata al Torino. Aureliano ha indicato un fallo errato ai limiti dell’area granata.

L’arbitraggio di Massa è stato sufficiente, anche se restano dubbi sulle mancate ammonizioni di Mkhitaryan e Bastoni per falli evidenti.

La Solita Campagna Mediatica Anti-Napoli

Ancora una volta, i media hanno cercato di distogliere l’attenzione dagli errori arbitrali più gravi, concentrandosi su episodi marginali che riguardano il Napoli. Una strategia per minimizzare i disastri arbitrali di Milano e Torino, e alimentare la solita campagna contro gli azzurri e il Meridione. Tuttavia, i tifosi e gli addetti ai lavori sanno bene cosa è accaduto davvero: il club partenopeo ha ottenuto una vittoria netta e meritata, nonostante le critiche strumentali.

Classifica senza errori arbitrali 8° giornata serie A 2024 – 2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 19 Napoli 19 Inter 17 Inter 17 Juventus 16 Lazio 15 +2 Milan 14 Udinese 14 +1 Atalanta 13 Atalanta 13 Fiorentina 13 Juventus 13 -3 Lazio 13 Milan 12 -2 Udinese 13 Roma 12 +2 Torino 11 Torino 12 +1 Empoli 10 Fiorentina 11 -2 Roma 10 Empoli 10 Bologna 9 Bologna 9 Cagliari 9 Cagliari 9 Como 9 Como 9 Verona 9 Verona 9 Monza 7 Parma 7 Parma 7 Monza 6 -1 Genoa 6 Genoa 5 -1 Lecce 5 Lecce 5 Venezia 4 Venezia 5 +1

